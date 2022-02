Lost Ark, un immense succès sur Steam pour Amazon Games et Smilegate RPG

Disponible gratuitement sur Steam, Lost Ark est en tête des jeux les plus joués.

Moins de cinq mois après l’impressionnante réussite de New World sur la plateforme de Valve, les studios Amazon Games et Smilegate RPG établissent de nouveaux records avec Lost Ark. La version occidentale du célèbre MMOARPG a ainsi dépassé le million de joueurs simultanés (le jeu le plus joué en 24 heures, le deuxième jeu le plus joué sur Steam de tous les temps et le jeu de rôle et d’action en ligne massivement multijoueur le plus joué sur Steam) et a atteint un pic de plus de 1,2 million de spectateurs simultanés sur Twitch avec plus de 59,9 millions d’heures de visionnage cumulées pendant la semaine de lancement. Du jamais vu depuis PUBG : Battlegrounds, le Battle Royale de Krafton.

Lost Ark will introduce a new European server region to help cope with demand after the game hit Steam’s second-highest concurrent player peak everhttps://t.co/IBccTKQlTT pic.twitter.com/XDfBErVdLN — VGC (@VGC_News) February 14, 2022

“Nous sommes émus et heureux de la réponse enthousiaste des joueurs à Lost Ark“, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “Avoir deux titres parmi les cinq jeux Steam les plus joués de tous les temps est un immense honneur, et nous sommes reconnaissants envers les communautés de Lost Ark et New World qui ont rendu cela possible. Nous travaillons en étroite collaboration avec Smilegate RPG pour ajouter plus de contenu, des mises à jour régulières et maintenir une communauté mondiale de joueurs très active dans Lost Ark pour les années à venir. Ce n’est que le début, et nous sommes impatients de voir où la communauté des joueurs va nous mener.”

Une demande qui explose pour Lost Ark, de nouveaux serveurs à la rescousse

La popularité de Lost Ark a entraîné de longs temps d’attente, auxquels Amazon et Smilegate espèrent remédier avec la nouvelle région de serveur en Europe : “En raison de l’architecture du jeu, c’est le seul moyen d’accueillir plus de joueurs en Europe. Il s’agit donc d’un effort conjoint entre Amazon Games et Smilegate RPG. Soyez assurés que nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu’à la mise en ligne. Bien que nous comprenions que les temps d’attente puissent être longs, nous avons besoin de temps pour nous assurer que tout est en place pour permettre à tous les joueurs d’accéder au jeu. Nous vous communiquerons une mise à jour des horaires exacts dès que possible.”

Amazon Games a collaboré avec Smilegate RPG pour localiser et traduire le vaste monde de Lost Ark, qui compte des millions de joueurs actifs en Corée, en Russie et au Japon. Avec le lancement du jeu en Occident, Amazon Games propose pour la première fois ce RPG primé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec des dialogues écrits et parlés en anglais, français, allemand et espagnol.