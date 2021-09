Lost Ark : la version occidentale du MMOARPG est reportée à l’année prochaine

Smilegate RPG et Amazon Games visent début 2022 pour le lancement de Lost Ark sur PC en Europe et aux États-Unis.

Attendu en Occident pour la fin de l’année suite à un accord distribution entre Smilegate RPG et Amazon Games, Lost Ark va finalement prendre son temps pour arriver alors qu’il est disponible au Japon, en Corée et en Russie depuis de nombreux mois : “Après avoir examiné les retours et les données générés par notre version alpha et les changements récents apportés à la version coréenne que nous voulons inclure dans la version occidentale, nous avons découvert qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour proposer le niveau de qualité que nos joueurs méritent. Comme les joueurs attendent depuis si longtemps, nous voulons prendre le temps de bien faire les choses tout en veillant au bien-être des équipes qui travaillent dur. Bien que nous ayons été relativement discrets jusqu’à présent, nous souhaitons améliorer la qualité et la fréquence de nos communications. Nous nous engageons à être plus ouverts avec nos joueurs sur ce sur quoi notre équipe travaille. À l’avenir, nous fournirons des mises à jour mensuelles pour discuter du travail que notre équipe accomplit en coulisses.”

Une bêta fermée pour la version occidentale de Lost Ark

En précommandant un Pack Fondateur (éléments cosmétiques et monnaie in-game), les joueurs pourront débloquer un accès à une bêta fermée de Lost Ark : “Même si nous allons lancer le jeu au début de l’année 2022, vous n’aurez pas à attendre l’année prochaine pour mettre la main sur ce dernier. Notre bêta fermée se déroulera du 4 au 9 novembre prochain et une fois de plus vos commentaires constitueront une part importante du processus de développement.”

En réponse à une question d’un utilisateur de Steam sur la possibilité d’obtenir de nouvelles sous-classes, comme Lancemaster ou Reaper, issues de la version coréenne du jeu, un développeur de Lost Ark a indiqué : “Le développement continu du jeu comprend des choses comme l’élimination des bugs, le renforcement de l’infrastructure du serveur, et s’assurer que les traductions et la VO sont bonnes (…) Pour l’instant, il ne s’agit pas nécessairement des ajouts pour du nouveau contenu, mais de choses telles que des ajustements d’équilibre, des remaniements ou encore des mises à jour.“