Lost Ark attire plus de 20 millions de joueurs sur PC

Pas moins de dix millions de joueurs de Lost Ark proviennent d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Australie.

Non content d’avoir atteint un nombre record de 1,32 million de joueurs simultanés sur la plateforme Steam, le MMOARPG free-to-play Lost Ark a également rassemblé 4,7 millions de nouveaux joueurs au cours des trois premiers jours suivant le lancement de la version occidentale. Au total, il a dépassé les 20 millions joueurs à travers le monde, dont la moitié d’entre eux sont basés aux USA, en Europe et en Océanie. A noter que le jeu de rôle d’action en ligne massivement multijoueur est disponible depuis presque cinq ans en Corée et un peu moins en Russie via Mail.ru.

almost the weekend 🍽️ eat

🛏️ sleep#playlostark

🔄repeat — Lost Ark (@playlostark) March 5, 2022

“L’engouement suscité par Lost Ark à travers le monde prend rapidement de l’ampleur, comme en témoigne le nombre croissant de joueurs internationaux“, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “Avec Smilegate RPG, nous nous engageons à soutenir la communauté grandissante avec une solide feuille de route de mises à jour pour les années à venir“. Wongil Chi, PDG de Smilegate RPG, ajoute : “Lost Ark a été bien accueilli par les experts en termes de valeur de développement et de qualité de jeu, et le nombre d’utilisateurs ne cesse d’augmenter.”

Des nouveaux contenus arrivent sur la version occidentale de Lost Ark