Lords of the Fallen 2 : le plus grand projet de CI Games sur consoles next-gen et PC

CI Games place la barre très haute pour Lords of the Fallen 2.

Par le passé, les polonais de CI Games considéraient Lords of the Fallen 2 comme un simple AA et ne voulait plus s’embarquer dans un projet trop ambitieux sous peine d’assister à un nouvel échec commercial et critique. Mais cet état d’esprit a bien changé depuis l’amorce d’une nouvelle stratégie interne avec la création de la filiale Hexworks. Composée de deux équipes principales à Barcelone, en Espagne, et à Bucarest, en Roumanie, où des développeurs très expérimentés partagent leur savoir-faire, celle-ci travaille désormais sur un AAA qui devrait séduire les nombreux fans de Soulsborne et Souls-like, tout en permettant à la licence de s’installer comme une franchise majeure de CI Games aux côtés de Sniper Ghost Warrior.

“Lords of the Fallen 2 est notre plus grand projet par rapport à l’ensemble des jeux de CI Games“, déclare Marek Tyminski, PDG de CI Games. “Le jeu précédent était une version complète vendue à prix fort avec toutes les fonctionnalités et nous abordons le prochain avec une portée encore plus grande. La suite fera évoluer la franchise vers la dark fantasy et offrira un système de combat révisé et stimulant“. “Notre stratégie à CI Games a changé de manière significative par rapport à celle que nous avions pour les années 2017-2019“, ajoute-t-il. “Alors que le prix de Lords of the Fallen 2 est complet, celui de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 restera à un niveau moyen. Nous apprécions la possibilité de travailler sur un mélange de jeux via nos deux équipes distinctes et nos nombreux partenaires externes du monde entier.”

Un logo pour Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC quand il sera prêt.