Lords of the Fallen 2 : CI Games vise désormais la PS5 et la Xbox Series X

Les versions PS5 et Xbox Series X de Lords of the Fallen 2 sont officiellement préférées aux versions PS4 et Xbox One.

En développement depuis plus de cinq ans, Lords of the Fallen 2 a connu de nombreux rebondissements comme un changement de studio externe par deux fois (Deck13 Interactive et Defiant Studios) avant de reprendre le projet en interne ou encore une restructuration de la stratégie et des effectifs avec des développeurs expérimentés. Le dernier en date n’est autre que l’annulation des versions PS4 et Xbox One au profit des versions PS5 et Xbox Series X : “Le titre est principalement en préparation pour la nouvelle génération de consoles ainsi que la plateforme PC (…) Nous avons déjà développé une vision modernisée du jeu, basée sur ce qui a déjà été fait auparavant. Nous recrutons actuellement sur trois sites à la fois, dont Varsovie, où nos projets sont ou seront bientôt. Finalement, nous avons décidé de développer et de construire notre propre équipe, en ne donnant aux sous-traitants que des parties du développement. Nous commençons tout juste la coopération avec les premiers partenaires. Lords of the Fallen 2 sera créé dans un modèle de production similaire à celui de Sniper Ghost Warrior Contracts.”

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est en développement avec une nouveauté importante au niveau du gameplay

Le président Marek Tyminski annonce que les équipes de CI Games travaillent d’arrache-pied depuis des mois sur la suite de Sniper Ghost Warrior Contracts. Une sortie dans le courant de l’année sur PS4, Xbox One, PC et les consoles de nouvelle génération n’est pas impossible : “Le travail sur Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bat son plein. Il est trop tôt pour donner la date de sortie du jeu, mais je n’exclus pas qu’elle ait lieu cette année. L’équipe qui crée la série est composée de personnes expérimentées, donc le travail sur la suite est beaucoup plus prévisible, il est plus facile de planifier et de réagir régulièrement si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Nous préparons une grande nouvelle fonctionnalité du jeu qui devrait encourager l’achat du nouvel épisode par les fans de la série et des nouveaux joueurs. Nous introduirons également de nombreuses autres améliorations par rapport à l’épisode précédent. Ce sera une toute nouvelle histoire dans une autre région du monde. Le jeu arrivera sur consoles et PC, et son budget de production sera inférieur au précédent. Avec des sorties de jeu régulières pour la série, nous pourrons également réduire partiellement les dépenses de marketing.“