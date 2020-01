L’ordinateur portable pliable de Lenovo se dévoile en détail

Nous savions que Lenovo travaillait depuis quelque temps sur un ordinateur portable ThinkPad pliable. Aujourd'hui, tous les détails sont enfin connus, y compris son tarif. Malheureusement, toujours pas de date de disponibilité précise pour cet OVNI du marché.

Le Lenovo ThinkPad pliable sur lequel travaille la marque depuis de longs mois a enfin un nom officiel, il s’agit du ThinkPad X1 Fold. L’appareil sera commercialisé “mi-2020” à partir de 2 499$, selon la configuration comme toujours. Il aura fallu de nombreux prototypes pour aboutir à ce design final mais celui-ci ressemble tout de même à l’un des premiers modèles que nous avions pu apercevoir il y a quelque temps. Présentation de la bête.

Lenovo ThinkPad X1 Fold, l’un des premiers ordinateurs portables avec écran pliable

S’il fallait résumer ce ThinkPad X1 Fold, nous dirions qu’il s’agit là de la même opération que Samsung avec son Galaxy Fold. Il est possible de réduire les dimensions de la machine en pliant l’écran mais la taille d’écran, quant à elle, reste de 13,3 pouces. Cela permet en tout cas de nouvelles utilisations, autant de cas pratiques que l’on risque de voir apparaître sur le marché du PC portable. Et le fait qu’il s’agisse d’un PC “always-connected” permet de profiter d’un retour de veille très rapide dès qu’on le déplie, un peu comme un smartphone que l’on déverrouillerait. Sous le capot de ce ThinkPad X1 Fold, on retrouve non pas du matériel Qualcomm mais Intel, pour le processeur et la connectivité. Et il y a fort à parier que ce soit des puces de 10ème génération, celles-ci étant attendues justement pour cet Été.

Et avec lui, de nouveaux usages qui se profilent à l’horizon

Comme Lenovo l’explique, le ThinkPad X1 Fold a été pensé autour de trois usages principaux. Le premier s’utilise écran totalement ouvert, comme une tablette de 13,3 pouces, avec un clavier BlueTooth. Autre possibilité, à moitié déplié, comprenez par là avec une seule moitié d’écran, l’autre affichant un clavier virtuel. Dernière option, comme un portable classique, avec la moitié de l’écran active, l’autre étant cachée par un clavier physique. Il s’utilise aussi très bien en mode “livre”. Mais ce seront les développeurs d’applications qui lui donneront véritablement tout son intérêt en proposant des interfaces adaptées. Il faudra attendre les premiers tests pour savoir comment s’en sort cette étrange machine, notamment au niveau de l’autonomie, et comment s’en sort aussi Windows 10X. Encore quelques mois à patienter.