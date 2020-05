L’OMS va lancer une application Covid-19 pour les pays qui n’ont pas la leur

Pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 et pour mieux suivre son évolution, les géants de la tech comme nombre de gouvernements travaillent sur des applications dédiées. Certains pays n'en auront malheureusement pas. L'OMS leur vient en aide.

De nombreux pays touchés par le Covid-19 ont des applications dédiés au suivi des symptômes voire au traçage numérique pour faciliter la prise en charge des patients infectés et mieux suivre l’évolution de la pandémie. D’autres pays, par contre, n’ont pas d’applications de ce genre. Aujourd’hui, l’Organisation Mondiale de la Santé a décidé de venir en aide à ces pays en concevant sa propre application.

L’OMS travaille sur une application Covid-19

Bernardo Mariano, CIO pour l’OMS, déclarait récemment à Reuters qu’une application d’évaluation des symptômes allait voir le jour pour le monde entier avant la fin du mois de Mai. Les gouvernements intéressés pourront publier une version personnalisée de l’application mais la version de base pourra tout à fait être utilisée pour ceux qui “n’ont rien”. L’OMS cherche aussi à ajouter la fonctionnalité de traçage numérique dans son application.

Pour ce faire, elle s’était rapprochée de Apple et Google pour utiliser éventuellement la technologie conjointe des deux géants mais des craintes, sur le plan juridique et celui de la vie privée, ont empêché l’organisation de poursuivre dans cette voie, selon Bernardo Mariano. Apple et Google ont promis un système décentralisé pour préserver l’anonymat des données mais il y a toujours à craindre que les géants puissent utiliser par la suite les données collectées pour en tirer un certain profit.

Une application qui serait disponible au niveau mondial et personnalisable par les gouvernements intéressés

Toujours est-il qu’une application basique de suivi des symptômes pourrait être vitale. Une application de l’OMS disponible au niveau mondial permettrait de mieux informer les gens qui ne savent pas nécessairement à quoi s’attendre de la part de ce nouveau coronavirus et elle permettrait aussi de faire tester davantage de personnes. Un traçage numérique déployé à l’échelle du globe, dans le même temps, pourrait être crucial pour la reprise une fois le déconfinement pleinement acté. Cela permettrait de suivre plus précisément la propagation du virus et limiter d’éventuels nouveaux foyers.