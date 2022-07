Lollipop Chainsaw : Dragami Games récupère la licence et annonce un remake pour 2023

Juliet Starling de Lollipop Chainsaw va revenir dans un remake pour tronçonner des zombies.

Plusieurs vétérans de Kadokawa Games ont décidé de fonder le studio Dragami Games en mai dernier, tout en s’offrant par la même occasion une partie des activités et des licences de la filiale de la division jeu vidéo du conglomérat médiatique Kadokawa Corporation. Le premier projet de Dragami Games sera un remake de Lollipop Chainsaw sur des plateformes encore inconnues pour le moment, bien que la sortie est d’ores et déjà prévue pour l’année prochaine. Pour mémoire, le jeu d’action de Suda51 avec une pom-pom girl tueuse de zombies a atteint le million de ventes en dix ans.

ドラガミゲームス はLollipop Chainsaw10周年記念作品『Lollipop Chainsaw Remake(仮称)』の制作を発表しました(2023年発売)…!!!

Dragami Games officially announced the launch of Lollipop Chainsaw Remake (Tentative Title) in 2023.#lollipopchainsaw #ロリポップチェーンソー pic.twitter.com/1klbnjylRY — ドラガミゲームス【公式】 (@Dragami_Games) July 5, 2022

“Divers facteurs ont fait en sorte que les fans ne peuvent plus jouer facilement à Lollipop Chainsaw, et cela fait un certain temps que les joueurs ne peuvent plus accéder au jeu sur les consoles actuelles. Nous, l’équipe de développement originale de Lollipop Chainsaw, considérons que le jeu est très précieux pour nous, et nous ne voulions pas le laisser dans l’oubli sans que les joueurs puissent y accéder. C’est pourquoi nous avons acheté la propriété intellectuelle de Lollipop Chainsaw à Kadokawa Games et avons décidé de développer un remake. Nous avons déjà contacté Warner Bros au sujet du développement, et nous sommes soutenus par eux dans cette entreprise“, déclare Yoshimi Yasuda, producteur chez Dragami Games. “Une chose que nous devons dire aux fans du jeu original est que, même si l’équipe d’origine travaille sur le remake, certains éléments seront différents de l’original. Par exemple, la bande-son du jeu original comportait quinze chansons sous licence, mais il nous est malheureusement difficile de les intégrer toutes cette fois-ci. Par conséquent, à part quelques morceaux, la bande-son sera composée de nouvelles musiques. De plus, comme nous avons accès à des consoles aux spécifications plus élevées, nous adopterons cette fois une approche plus réaliste des graphismes.”

Lollipop Chainsaw en vidéo