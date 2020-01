Lokly, pour chiffrer et déchiffrer les données de vos clefs USB en temps réel

Transporter de grandes quantités de données est aujourd'hui très simple. Le vol de données est lui aussi grandement simplifié. Il convient donc de les protéger comme il se doit. Il existe actuellement de nombreuses solutions. En voici une nouvelle, Lokly.

La startup Lokly a mis au point une clef USB capable de chiffrer et déchiffrer les données de votre clef USB en temps réel. Elle était présente au CES 2020 pour faire la démonstration de son système. Face à des solutions à base de mot de passe – que l’on finit par négliger – ou de sécurité biométrique – pas toujours très fiable -, Lokly propose aux utilisateurs moins de friction en combinant le téléphone et une application comme clef d’authentification pour le chiffrement et le déchiffrement.

Lokly chiffre et déchiffre vos clefs USB en temps réel

L’application mobile Lokly communique avec la clef USB via Bluetooth. Il est alors possible de monter différents dossiers (Personnel, Travail, etc) et de réaliser les tâches les plus courantes de la gstion de fichier. Si la distance entre le smartphone et la clef est trop importante, la clef repasse en mode verrouillé. Le chiffrement/déchiffrement en lui-même est effectué non pas par le processeur du PC – ce qui offre un gain de performances mais peut compromettre l’ensemble si la machine n’est pas sûre – mais par une plate-forme matérielle interne de ST Micro. Les performances sont moindres – environ 10 Mo/s en lecture et 5 Mo/s en écriture – mais les risques d’interception des données sont sensiblement réduits.

Autrement dit, Lokly propose un système de chiffrement/déchiffrement portable, fonctionnant de pair avec votre smartphone pour l’authentification. Et vous n’avez pas à vous soucier de la machine sur laquelle vous branchez Lokly et votre clef. Si vous avez des données vraiment sensibles à protéger, que vous les transportez très souvent, alors c’est peut-être une solution à envisager. Comptez tout de même 240€ pour vous offrir ce produit. Tout ceci peut sembler extrême mais comme on le répète souvent dans la Silicon Valley, “seuls les paranoïaques survivent”. Un vol de données peut avoir des conséquences désastreuses pour une entreprise. Pour un particulier, cela pourrait être dramatique aussi…