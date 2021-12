LogMeIn va faire de LastPass une société en bonne et due forme

LogMeIn va faire de LastPass une entreprise à part entière avec des ressources dédiées et de nombreuses améliorations.

Si vous êtes familier ou familière avec les gestionnaires de mots de passe, vous connaissez peut-être LastPass, l’une des nombreuses solutions du genre qui existent aujourd’hui. Le service appartient à LogMeIn et l’entreprise a récemment annoncé que LastPass allait devenir une société à part entière. Explication.

LogMeIn va faire de LastPass une entreprise à part entière

Selon le communiqué en question : “En faisant de LastPass une société indépendante en bonne et due forme, l’entreprise a l’intention d’augmenter son investissement dans l’expérience utilisateur, les fonctions de mise sur le marché et d’ingénierie pour accélérer sa croissance organique dans la gestion de mots de passe, l’authentification unique (SSO) et l’authentification multifacteurs (MFA). Les clients pourront constater les améliorations prévues sur une timeline accélérée en 2022, avec les avantages d’avoir des ressources supplémentaires dédiées à LastPass.”

Quelles conséquences aura ce changement pour les utilisateurs ? Probablement aucun, mais l’annonce que tout ceci a pour but une croissance “accélérée” avec des ressources dédiées semble être une très bonne chose. Un post accompagnant l’annonce sur le site de LastPass laisse aussi entendre qu’il faut se préparer avec des fonctionnalités telles qu’un remplissage plus intuitif et rapide encore des données d’authentification.

Selon ce même post, “nous travaillons sur un enregistrement et un remplissage plus rapide et plus fluide, une expérience mobile des plus agréables et davantage d’intégrations tierces pour les entreprises, entre autres choses. Nous allons aussi étendre nos canaux de support pour pouvoir répondre à vos questions plus rapidement, au moment où vous avez besoin d’aide et vous aurez aussi droit à un tout nouveau design sur notre site.”

Voilà en tous les cas qui semblent très prometteur. Si vous ne connaissez pas LastPass, si vous cherchez un gestionnaire de mots de passe, voilà qui pourrait être une alternative intéressante. À suivre !