Logitech prépare une console portable dédiée au cloud gaming avec Tencent

Tencent s'est associé à Logitech pour mettre sur le marché, dans le courant de l'année, une console de jeu portable qui fonctionnera sur le cloud. Elle combinera l'expertise de la société suisse en matière de matériel et celle du géant chinois en matière de services logiciels.

La nouvelle console de jeu portable basée sur le cloud de Logitech et Tencent prendra en charge plusieurs services, dont le Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Avec ce nouveau produit, Logitech et Tencent partagent une vision commune de l’avenir du jeu vidéo et s’engagent à assurer la qualité de l’expérience de manière transparente afin de tenir la promesse passionnante du cloud gaming, à savoir exploiter des datas centers pour diffuser des jeux vidéo aux consommateurs et ne pas avoir besoin de télécharger ou d’installer des jeux sur PC ou sur console. Au lieu de cela, les jeux sont restitués et joués sur des serveurs distants, et les utilisateurs interagissent avec eux localement sur leurs appareils.

“En tant que l’une des principales plateformes mondiales de développement, d’édition et d’exploitation de jeux, Tencent a été à la pointe de l’innovation et c’est pourquoi nous nous sommes associés à eux“, a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G, la branche gaming de Logitech. “En tant que personne qui a grandi en jouant à des jeux vidéo, l’idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque partout est super excitante, et nous sommes impatients de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé“. Daniel Wu, directeur général de Tencent Games Smart Solution Innovation Lab, a ajouté : “Le leadership de Logitech G en matière de matériel de jeu pour PC et consoles en fait un partenaire idéal pour nous aider à réaliser notre vision d’apporter une meilleure expérience de jeu aux joueurs du monde entier. Ce jour marque le début d’une nouvelle opportunité pour nos entreprises de repousser encore plus loin les frontières des appareils de jeu.“