Logitech Pop Keys, un nouveau clavier mécanique très coloré

Logitech dévoile un nouveau clavier mécanique très coloré. Le Logitech Pop Keys pourrait être fait pour vous.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau clavier et que vous voulez quelque chose d’un peu plus détonnant que les claviers standard que l’on trouve partout, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Logitech vient d’annoncer un tout nouveau modèle, un clavier baptisé Logitech Pop Keys qui fait pleinement honneur à son nom commercial.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, il s’agit là d’un clavier très coloré qui sera par ailleurs disponible dans une large variété de coloris pastel très réussis. Le Logitech Pop Keys est aussi un clavier mécanique. Autrement dit, vous devriez pouvoir taper aussi facilement, avec les mêmes sensations, qu’avec un autre clavier mécanique. De plus, l’accessoire est sans fil, donc si vous avez une connectivité sans fil, ce nouveau clavier remplit un bon nombre de conditions pour vous.

Le Pop Keys semble aussi être inspiré des claviers de machine à écrire. Logitech n’est pas le premier accessoiriste à adopter un tel design, mais si vous aimez ce genre de résultat, c’est une alternative très intéressante à envisager. Cependant, nous avons déjà eu l’occasion d’utiliser de tels claviers et il peut être assez difficile de taper dessus au quotidien. Si vous pouvez l’essayer avant de l’acheter, n’hésitez pas. Vous pourrez alors vous faire une idée plus précise, savoir si cela vous conviendra ou non.

Logitech a aussi décidé de faire de son Pop Keys un clavier personnalisable. Vous pouvez, si vous le désirez, bien évidemment, ajouter des emoji sur le côté pour en faire véritablement votre clavier et/ou refléter votre humeur du moment. Ceci étant dit, le Logitech Pop Keys n’est pas vraiment donné, le fabricant en demande 99,99 $. Si le tarif, et le style, ne vous rebute pas, rendez-vous sur le site de Logitech pour tous les détails.