Logitech G PRO X Superlight, une souris super légère pour le gaming

Pour pouvoir performer en eSport, ou plsu simplement réussir de bonnes parties sur ses jeux vidéo préférés, il convient d'être bien équipé. Les périphériques sont tout aussi importants que la machine en elle-même, notamment la souris.

En ce qui concerne les souris dédiées au gaming, il y a ceux qui préfèrent en avoir une lourde pour pouvoir mieux la sentir en main et par conséquent avoir encore davantage de contrôle et de précision et il y a ceux qui préfèrent une souris très légère, plus facile à transporter et plus “rapide”, dans le sens où l’utilisateur peut la déplacer plus rapidement quand il le faut. Deux écoles que les fabricants connaissent bien. Il y a des modèles par centaines, répondant à toutes les affinités. Voici aujourd’hui une souris ultra-légère de la part de Logitech.

Logitech dévoile sa souris G PRO X Superlight

Que l’on préfère une souris légère ou lourde relève d’une préférence toute personnelle mais dans le cas où vous chercheriez une nouvelle souris gaming qui soit très légère, vous pourriez être intéressé(e) par la nouvelle référence de Logitech, baptisée Logitech G PRO X Superlight. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une souris basée sur la Logitech G PRO à laquelle ont été appliquées un certain nombre de modifications de design pour en faire la souris gaming sans fil la plus légère à ce jour.

La plus légère de sa catégorie

Selon le communiqué de Logitech, “pour répondre aux demandes du jeu compétitif, la nouvelle PRO X SUPERLIGHT a été conçue pour éliminer tous les obstacles jusqu’à la victoire, il s’agit de la souris Logitech G PRO Wireless la plus légère et la plus rapide à ce jour. Repensée et conçue méticuleusement pour réduire au maximum son poids tout en améliorant les performances, la nouvelle PRO X SUPERLIGHT pèse moins de 63 grammes et elle est environ 25% plus légère que la PRO Wireless standard.”

Malgré sa nature très légère, la souris offre un certain nombre de fonctionnalités haut de gamme que l’on attend sur un tel périphérique, comme un capteur Logitech G HERO 25K, la connectivité sans fil LIGHTSPEED à 2,4 GHz et, selon le communiqué, elle offrira aux joueurs jusqu’à 80 heures d’autonomie par charge. Si vous êtes intéressé(e), sachez que cette Logitech G PRO X Superlight sera disponible directement sur le site de Logitech à partir du 3 décembre prochain au tarif de 150$.