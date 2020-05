Logitech Circle View, une caméra de sécurité compatible exclusivement avec Apple HomeKit

La domotique se démocratise aujourd'hui très rapidement. Une popularité que l'on doit notamment à la mise en place d'un certain nombre de plates-formes dédiées grand public comme Apple HomeKit, prenant en charge très simplement de nombreuses références.

Il y a quelques années encore, pour profiter de la domotique, il fallait agir dès la construction de la maison ou procéder à des travaux conséquents, et de fait onéreux. Aujourd’hui, il est assez simple de rendre sa maison plus intelligente grâce à des produits dédiés pilotés via l’une des nombreuses plates-formes existantes. Apple HomeKit est l’une des options à votre disposition. Les accessoires compatibles ne manquent pas. En voici un nouveau signé Logitech.

Logitech dévoile la caméra Circle View

Si vous avez des appareils Apple et que vous voulez rendre votre maison un peu plus intelligente, utiliser la plate-forme HomeKit est probablement la meilleure option. Logitech propose un certain nombre de produits compatibles avec la plate-forme d’Apple. La Logitech Circle View est une nouvelle caméra de sécurité pensée et conçue pour fonctionner dans l’écosystème d’Apple. La gamme Circle n’est pas toute jeune mais la caméra filaire Circle View est différente des autres dans la mesure où elle ne fonctionne qu’avec Apple HomeKit. Full HD, vision nocturne, elle est aussi compatible avec Apple HomeKit Secure Video qui permet de visualiser le flux vidéo directement sur un appareil iOS.

Une nouvelle caméra de sécurité qui ne fonctionne qu’avec Apple HomeKit

Selon Logitech, la Circle View peut être utilisée n’importe où dans votre maison. Elle peut être fixée sur un mur ou au plafond très facilement. Elle est aussi imperméable à l’eau, ce qui permet de l’utiliser comme caméra de sécurité extérieure, pour voir qui est à votre porte par exemple, si vous le souhaitez. Avec la prise en charge de HomeKit Secure Video, les vidéos enregistrées par la caméra peuvent être stockées sur votre compte iCloud directement – pour peu que vous ayez un compte compatible – et le volume de ces vidéos n’est pas comptabilisé dans la charge de votre compte iCloud. Elle est actuellement disponible à la vente aux États-Unis au tarif de 159,99$. Elle arrivera bientôt en France.