Logitech annonce un nouveau clavier gaming mécanique, le G413 SE

Logitech dévoile un nouveau clavier mécanique pour le gaming. Le G413 SE saura plaire, notamment aux budgets serrés.

Le marché du périphérique gaming représente une énorme manne financière. Les marques sont nombreuses sur ce segment, certaines déjà implantées de longue date dans l’industrie, d’autres plus récentes. Logitech est certainement parmi les plus anciennes sur le marché. La marque suisse dévoile aujourd’hui une nouvelle référence dans son catalogue, un clavier mécanique.

Si vous cherchez un nouveau clavier mécanique pour vos sessions de jeu sur le PC, Logitech pourrait avoir ce qu’il vous faut. La marque bien connue des joueurs, et plus particulièrement sa division dédiée au gaming Logitech G, a dévoilé tout récemment le clavier mécanique G413 SE. Celui-ci sera disponible en deux tailles.

Les joueurs et joueuses qui préfèreraient une version légèrement plus compacte opteront pour le modèle TKL. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, cela signifie que ce modèle sera dépourvu de pavé numérique, ce qui permet un gain de place pour la souris, notamment si vous avez un petit bureau. Il y a aussi une version “pleine taille”, si l’on peut dire. Autrement dit, un clavier avec toutes les touches habituelles, pavé numérique compris. Ce qui pourrait être une meilleure option pour certains.

Le G413 SE saura plaire, notamment aux budgets serrés

Ces deux variantes intègrent un éclairage LED et bénéficient d’un châssis en alliage d’aluminium et de magnésium. Ces claviers disposent aussi des switches mécaniques tactiles de Logitech, pour un meilleur retour et de meilleures sensations par rapport aux switches conventionnels.

Les deux modèles sont par ailleurs équipés de touches en PBT, ce qui les rend plus durables comparées aux autres matériaux existants pour ce genre d’éléments, notamment au plastique ABS. En termes de prix, Logitech saura plaire à tous, ou presque, puisque la version TKL sera proposée au tarif public de 69 $. Le modèle pleine taille, quant à lui, sera vendu 79,99 $. Disponibles à partir de février.