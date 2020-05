L’Oculus Link n’a plus besoin de câble USB spécial pour fonctionner

Si la réalité virtuelle existe aujourd'hui, la technologie nécessite encore un certain nombre d'équipements dédiés. Et une bonne puissance de calcul. Aujourd'hui, Oculus fait un pas de plus vers la démocratisation de cette technologie...

L’Oculus Link existe depuis un certain temps maintenant. Ce système permet de profiter du casque de réalité virtuelle Oculus Quest avec son PC. Mais celui-ci était jusqu’à présent très pointilleux quant au câble utilisé pour relier le casque à l’ordinateur. À tel point qu’il était souvent plus facile d’acheter le câble officile à 79€. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les câbles 2.0 sont désormais reconnus.

L’Oculus Link est désormais compatible USB 2.0

Désormais, vous avez très certainement chez vous le câble nécessaire pour connecter le casque à votre PC dans le mesure où, comme l’a découvert UploadVR dans la dernière mise à jour en date du logiciel, tous les câbles USB ou presque sont pris en charge. Y compris donc les câbles 2.0. Autrement dit, vous pouvez utiliser le câble qui est livré avec le casque. Voilà qui devrait simplifier considérablement la chose. Et donner envie aux joueurs d’investir dans un câble de meilleure qualité dans le même temps…

mais les performances resteront en deçà, évidemment

Car en effet, si les câbles 2.0 sont désormais compatibles, n’espérez des résultats sensationnels. Le logiciel vous avertira que “les performances peuvent être améliorées” avec un câble USB 3.0. Vous devrez donc faire des compromis sur les performances ou investir dans un câble 3.0. Et vous voudrez aussi utiliser un câble long si vous jouez à des jeux qui réclament de nombreux mouvements. De même, passer au total sans fil n’est pas vraiment une option si vous voulez jouer aux jeux Rift. Toujours est-il que cette amélioration vient ouvrir les usages de Link. De quoi aider à vendre davantage de casques, à n’en point douter.