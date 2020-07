Live A Live : Square Enix pourrait relancer un ancien RPG en Occident

Square Enix a déposé le nom Live A Live en Australie et en Europe au début du mois de juillet.

Destiné exclusivement aux joueurs japonais, Live A Live est un RPG sorti sur Super Famicom en septembre 1994 puis sur Nintendo Wii U via la console virtuelle en juin 2015 ainsi que sur la Nintendo 3DS via la console virtuelle en novembre 2016. Il narre l’histoire de sept personnages différents dans plusieurs époques différentes (préhistoire, dynastie Han, Moyen-Âge, Far West, période Tokugawa, époque contemporaine, futur proche et futur lointain). Reconnu pour avoir dirigé le développement de Chrono Trigger, Takashi Tokita a supervisé le développement de Live A Live comme directeur, scénariste et event design.

Bien que Live A Live soit aujourd’hui jouable en anglais grâce à une traduction réalisée par des fans, le dépôt de la marque par Square Enix en Australie et en Europe est surprenant car jusqu’à maintenant, le titre de l’éditeur nippon n’a jamais été mis à disposition en dehors du pays du Soleil-Levant. Il n’est pas impossible que cela soit uniquement pour tâter le marché européen (et américain) avec un portage sur mobile à moins qu’une refonte HD à la manière des Seiken Densetsu soit dans les papiers de SE. Pour mémoire, plusieurs annonces sont prévues dans le courant de l’été, sans forcément passer par une conférence de Microsoft ou de Sony.

Live A Live en vidéo

Chaque chapitre dans Live A Live possède ses spécificités :