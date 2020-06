Little Hope : Supermassive Games reporte la sortie du deuxième opus de The Dark Pictures Anthology

Au lieu de sortir cet été sur PS4, Xbox One et PC, The Dark Pictures Anthology : Little Hope arrivera d'ici la fin de l'année.

Touché par le coronavirus comme d’autres structures de l’industrie vidéoludique, le studio britannique Supermassive Games a décidé de reporter le deuxième épisode de son jeu narratif The Dark Pictures Anthology édité par Bandai Namco : “Depuis le début de la crise du Covid-19 en mars, les 200 membres de l’équipe de Supermassive Games étaient en télétravail. Notre priorité pendant cette période était la sécurité de notre équipe. Nous avons pu travailler à la maison pendant un certain temps, toute l’équipe étant bien déterminée à produire les meilleurs jeux possible. Malgré cela, nous devons vous annoncer que nous allons malheureusement devoir repousser la sortie de Little Hope après l’été. Nous visons désormais une sortie à l’automne 2020. Notre priorité a été d’assurer la sécurité de nos équipes, qui incluent les comédiens et les techniciens de plateau, sans lesquels nous ne pourrions rien faire, ainsi que d’autres collaborateurs externes qui nous aident tous dans la création de nos jeux, et toutes les per sonnes talentueuses qui travaillent dans notre studio. Nous continuerons de suivre les conseils de notre gouvernement ou de notre industrie, et nous ne poursuivrons le développement de certains éléments du jeu que si ces conseils nous indiquent que nous pouvons le faire en toute sécurité.”

Un making-of interactif pour The Dark Pictures Anthology : Little Hope

La durée de vie de l’histoire sera de 4 à 5 heures : “Dans la petite ville de Little Hope, abandonnés et seuls, quatre étudiants et leur professeur, sont piégés par un mystérieux brouillard. Ils cherchent désespérément un moyen de s’échapper tandis que des visions venues du passé occulte de la ville les hantent. Pour rester en vie, ils doivent découvrir les mystères qui se cachent derrière ces sombres apparitions avant que les forces du mal n’entraînent chacune de leurs âmes en enfer ! Les joueurs peuvent choisir parmi les cinq protagonistes de ce tout nouveau casting, l’un d’entre eux étant représenté par l’acteur Will Poulter (Midsommar,Black Mirror). Tout comme le premier opus, Man of Medan, Little Hope est conçu pour être rejouable de nombreuses fois grâce à ses multiples intrigues, chemins et fins. Chaque décision aura son importance et peut avoir des répercussions sur les survivants ou leur disparition !”