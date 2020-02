Little Hope : le deuxième opus de The Dark Pictures Anthology tease une inquiétante ville fantôme

The Dark Pictures Anthology : Little Hope va prendre son temps avant de faire peur aux joueurs.

Après la visite de l’épave engloutie d’un bateau, datant de la Seconde Guerre mondiale, dans l’Océan Pacifique avec Man of Medan, Little Hope explore l’histoire de quatre étudiants et leur professeur dans une ville étrange à la Silent Hill où un brouillard impénétrable donne des visions cauchemardesques. Ils vont devoir survivre et surtout découvrir l’origine de ce mal. Si le comédien canadien Shawn Ashmore (X-Men, Frozen, The Forest) était la célébrité du premier épisode de The Dark Pictures Anthology, une série de jeux d’horreur cinématiques indépendants qui associe environnements angoissants à une narration puissante afin de créer une expérience de jeu nouvelle et terrifiante), l’acteur britannique Will Poulter (The Revenant, Detroit, Le Labyrinthe) sera celle du deuxième épisode.

Un teaser pour The Dark Pictures Anthology : Little Hope

“Nous sommes très heureux de la réaction des joueurs et du succès de Man of Medan, premier épisode de l’anthologie The Dark Picture Anthology“, explique Pete Samuels, PDG du studio britannique Supermassive Games. “Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la communauté et l’équipe est plus motivée que jamais pour offrir aux joueurs une expérience encore plus terrifiante avec le prochain chapitre de l’anthologie, Little Hope, une toute nouvelle histoire aussi horrible que perturbante.”

The Dark Pictures Anthology : Little Hope sortira durant l’été sur PS4, Xbox One et PC.