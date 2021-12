LiteBit : pour acheter du Bitcoin, officiellement lancé en France

L'exchange de Cryptomonnaie LiteBit se lance officiellement en France. Une plate-forme qui veut faire mieux que la concurrence.

LiteBit est le leader européen des plates-formes de trading de crypto-monnaies. Fondée aux Pays-Bas en 2013, elle compte des centaines de milliers d’utilisateurs actifs et est présente dans plusieurs pays en Europe, dont les Pays-Bas, la Belgique et la France. Aujourd’hui, elle ouvre officiellement son service aux utilisateurs résidant en France. Et ce lancement s’accompagne d’une offre plutôt sympathique pour celles et ceux qui voudraient se lancer.

Inscription LiteBit 20€ pour chaque nouvel utilisateur inscrit et qui confirme son compte Voir l’offre

L’exchange LiteBit se lance officiellement en France

En mai dernier, LiteBit obtenait son statut de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Désormais, la plate-forme propose des services entièrement en français : achat, vente, stockage, et même le support client, celui-ci est assuré par une équipe française, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De quoi offrir un avantage certain à celles et ceux qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare. Mieux encore, les utilisateurs pourront consulter les nombreuses analyses mensuelles et décryptages des tendances réalisées en français par la plate-forme. Des conseils précieux pour prendre ces décisions le moment venu.

LiteBit est un exchange comme il en existe aujourd’hui beaucoup, mais il souhaite se différencier aujourd’hui en ciblant particulièrement les utilisateurs français, avec des niveaux de conformité, de sécurité et d’accompagnement plus élevé. De quoi séduire de nombreux investisseurs français, qu’ils se lancent tout juste ou qu’ils soient déjà actifs depuis longtemps sur le marché des crypto-monnaies.

Une plate-forme qui veut faire mieux que la concurrence

Avec l’engouement toujours croissant pour les crypto, comme nombre d’autres plates-formes du même genre, LiteBit voit sa base d’utilisateurs augmenter rapidement – elle a plus que triplé depuis le début de l’année -. Ce qui s’explique par les axes suivants, chers à la plate-forme :

LiteBit aide à acheter, vendre et gérer de nombreuses crypto-monnaies – Bitcoin, Ethereum, Litecoin et 40 autres coins – pour un volume d’échange quotidien de plus de 3 millions d’euros. Autrement dit, une large variété de cryptos et des performances à la hauteur.

La sécurité est aussi très importante pour la plate-forme. Toutes les données personnelles sont chiffrées et LiteBit conserve les logs de toutes les demandes d’accès aux comptes. Des experts externes testent régulièrement de pénétrer sur le service pour éprouver la sécurité et la robustesse.

Non seulement LiteBit est enregistré comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, mais elle a été reconnue “Meilleur Courtier Crypto” en 2019 et 2020 par le public durant les CashCow Awards.

Comme annoncé en préambule, ce lancement officiel en France s’accompagne d’une offre promotionnelle à durée limitée. Chaque nouvel utilisateur français qui s’inscrit et confirme son compte pourra recevoir 20 crédits LiteBit d’une valeur de 20 € sur son compte. De quoi commencer à utiliser la plate-forme sans investir le moindre argent de sa poche.