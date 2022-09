L’IRS expose accidentellement des informations confidentielles de 120 000 contribuables

L'IRS expose des données confidentielles de 120 000 contribuables. Une erreur qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences bien que l'IRS en minimise la portée.

C’est ce qu’on appelle une boulette. Environ 120 000 contribuables américains qui ont rempli un formulaire 990-T devraient être contactés dans les semaines à venir par l’IRS – l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses -, les informant que l’agence a accidentellement exposé leurs informations sur son site.

Les organisations exemptées d’impôts – lesquels peuvent être payés en crypto-monnaies dans certains États -, parmi lesquelles les groupes caritatifs et religieux, doivent remplir le Form 990-T. Comme The Wall Street Journal le précise, certains particuliers doivent aussi remplir ce dossier. Et si les fichiers des organisations sont supposés être publics, ceux des particuliers ne doivent pas l’être.

Une erreur qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences

L’agence explique que l’erreur est due à un souci dans le code l’année dernière, lorsque le Form 990-T est devenu accessible au remplissage en ligne. Comme vous pouvez le deviner, l’erreur a conduit à mélanger des données non publiques avec des données publiques, lesquelles se sont toutes retrouvées accessibles au téléchargement. Ce n’est que ces dernières semaines qu’un employé a découvert le problème et déclenché une enquête qui a abouti à la suppression des données qui n’auraient pas dû être publiques.

Bien que l’IRS en minimise la portée

Dans un communiqué, l’IRS explique que cette fuite de données contient notamment les noms des individus et les informations de contact des entreprises. Les numéros de sécurité sociale des contribuables concernés, ainsi que les détails de leurs revenus individuels et autres informations qui pourraient impacter leur crédit n’ont pas été divulgués. The Journal, qui a pu télécharger certaines de ces données avant leur suppression, explique que l’on pouvait aussi trouver les revenus des particuliers dans leur compte individuel d’épargne retraite.

Bien qu’elle ait déjà fait disparaître les données en question, l’IRS enquête toujours sur le problème. Anna Canfield Roth, du Département du Trésor, expliquait par ailleurs que l’agence avait “demandé à l’IRS de mener une étude rapide sur ses processus pour s’assurer que les protections nécessaires sont en place pour empêcher de telles divulgations de données non autorisées.”