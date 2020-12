Liquid Swords : le retour de Christofer Sundberg dans l’industrie des jeux vidéo

Pratiquement deux ans après son départ d'Avalanche Studio sans aucune raison officielle, le créateur de la licence Just Cause est de nouveau prêt à faire bouger le milieu avec Liquid Swords.

Avec Liquid Swords, Christofer Sundberg souhaite créer des jeux d’action spectaculaires en monde ouvert sur consoles, services de cloud gaming et PC. Le siège social à Stockholm fournira la gestion et les bases technologiques pour l’évolution de plusieurs studios dans le monde dans une “approche de développement semi-distribuée”. Les partenaires, la localisation des studios et les technologies utilisées seront dévoilés en début d’année prochaine.

Hey! I just announced my new game development studio LIQUID SWORDS. #LiquidSwords ⁦@StudiosSwords⁩ pic.twitter.com/6i4dD6zzci — Christofer Sundberg 🧨💦⚔️ (@CHSundberg) December 2, 2020

Liquid Swords, le début d’une nouvelle famille de studios

Le cofondateur d’Avalanche Studios dévoile ses plans ambitieux pour son grand retour avec une nouvelle structure : “J’ai fait une pause dans le monde des jeux et elle était vraiment nécessaire. Cela m’a donné le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment créer avec mon nouveau studio. Ce qui reste identique par rapport à ma façon de construire et de gérer les Avalanche au cours des 17 dernières années, c’est une approche sans absurdité, axée sur le développement de jeux. Après avoir vécu pour la franchise Just Cause depuis le jour où j’ai lancé Avalanche Studios jusqu’à la vente de la société, je suis impatient de revenir et de créer des expériences spectaculaires que les joueurs pourront explorer, partager et apprécier. Nous n’avons pas l’intention de réinventer le monde de la narration tel que nous le connaissons. Notre chemin pour laisser notre marque et faire une différence est construit avant tout sur des jeux qui sont immédiatement accessibles et constamment gratifiants (…) Le but ultime de Liquid Swords est de ramener le développement du jeu là où il devrait être, à savoir intensément créatif et amusant, tout en mettant l’accent sur le développement du jeu et sur la création d’expériences d’action innovantes plutôt que sur les plans d’affaires et les tableurs. Ceci dit, Liquid Swords est une entreprise, pas un terrain de jeu pour des idées sans but. Nos épées sont aiguisées, notre mission est fixée, et nous ne pourrions pas être plus excités par ce que l’avenir réserve.“