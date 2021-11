L’iPhone X avec USB-C adjugé 86 001 $

L'iPhone X avec port USB-C adjugé à 86 001 $, une jolie somme pour ce mod très intéressant.

Si les rumeurs qui circulent depuis quelque temps sont avérées, Apple pourrait préparer actuellement un iPhone totalement dénué de ports physiques. Cela signifie qu’il y a des chances que la firme de Cupertino décide de faire l’impasse sur le port USB-C – que l’on retrouve sur la majorité des smartphones Android – pour passer directement du Lightning au sans port. Bien évidemment, nul ne sait si le prochain iPhone disposera ou non du moindre port, mais cela n’a pas empêché l’ingénieur Ken Pillonel de créer son propre iPhone avec port USB-C.

Cet iPhone X totalement unique avait été mis aux enchères sur la plate-forme eBay et certaines offres avaient même dépassé les 100 000 $. Aujourd’hui, selon un article de Gizmodo US, la vente de ce smartphone pas comme les autres vient de s’achever et l’appareil a été officiellement adjugé à 86 001 $. Il semblerait donc qu’il y ait eu un certain nombre de fausses enchères, avec des participants qui se sont rétractés, dans la mesure où le montant final est bien en deçà des 100 000 $.

Cela étant dit, 86 001 $ reste un montant très élevé. Difficile de savoir si le vainqueur de cette enchère est effectivement prêt à s’acquitter de cette somme où si cet iPhone X avec USB-C restera entre les mains de son créateur. Toujours est-il qu’il s’agit là d’un mod très intéressant, et tout aussi difficile à réaliser, il n’était en effet pas question de “simplement” retirer le port Lightning pour mettre un port USB-C à la place.

Selon Ken Pillonel, il a notamment fallu procéder à de la rétro-ingénierie sur le connecteur Apple C94 et créer un circuit imprimé maison, tout en modifiant le châssis pour s’assurer que le connecteur USB-C, légèrement plus imposant, rentre sans soucis. Cela signifie qu’il aura fallu de nombreuses heures de travail. Peut-être que ces 86 001 $ sont justifiés, après tout.