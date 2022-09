L’iPhone surpasse pour la première fois Android sur le marché du smartphone aux États-Unis

L'iPhone est le smartphone le plus répandu aux États-Unis, ceci pour la toute première fois de son histoire.

Pour la toute première fois, il y a davantage d’iPhone en utilisation aux États-Unis que n’importe quel autre type de smartphones. Citant des données de la société spécialisée Counterpoint Research, le Financial Times rapporte que l’iPhone a pris le meilleur sur tout l’écosystème Android en juin dernier pour revendiquer aujourd’hui plus de 50 % de part ce marché. Ce faisant, Apple affiche la plus grosse part de marché jamais enregistrée sur le marché américain du smartphone. La firme de Cupertino a réussi cette prouesse sur la “base des appareils actifs”, une métrique qui prend en compte tous les gens qui utilisent effectivement un appareil iOS.

L’iPhone est le smartphone le plus répandu aux États-Unis

Durant les premières années de l’iPhone, iOS, qui était alors connu sous le dénominatif iPhone OS, était très loin de ces 50 % de part de marché. À cette époque, des sociétés comme Blackberry, Nokia et Motorola dominaient le marché. En 2010, deux ans après ses débuts, Android surpassait iOS. Depuis lors, le système d’exploitation mobile de Google est resté l’OS le plus répandu sur le marché du mobile mondial, revendiquant plus de 70 % de part de marché en 2022, selon Statcounter.

Ceci pour la toute première fois de son histoire

Google n’a probablement pas à s’inquiéter outre mesure. Après tout, l’iPhone a toujours joui d’une grosse présence aux États-Unis par rapport aux autres marchés. Quoi qu’il en soit, la firme de Mountain View suit la situation de très près outre-Atlantique. “C’est une étape importante que nous pourrions voir répliquée sur d’autres marchés riches aux quatre coins du globe”, déclarait Jeff Fieldhack, directeur de recherche pour Counterpoint, à The Times. Apple a dominé le marché du smartphone haut de gamme au deuxième trimestre 2022, avec un iPhone qui représentait 57 % de toutes les ventes sur ce segment sans montrer le moindre signe de ralentissement. Et l’iPhone 14 qui s’annonce devrait poursuivre en ce sens.