L’iPhone sans port de carte SIM physique pourrait arriver dès 2022

Récemment, une rumeur laissait entendre qu’Apple travailler sur un iPhone dépourvu de port pour carte SIM physique. Selon cette information, il ne s’agissait pas de l’iPhone 14, attendu pour 2022, mais de l’iPhone 15, pour 2023. Un nouveau rapport, de MacRumors cette fois, affirme avoir reçu une information d’une source anonyme corroborant ces affirmations, mais l’appareil en question pourrait arriver plus tôt que prévu.

Ainsi, si l’on en croit cet article de MacRumors et la source associée, les iPhone sans port de carte SIM pourraient arriver en 2022, autrement dit, avec l’iPhone 14. La source a partagé un document indiquant aux opérateurs américains de se préparer dès 2022 à des smartphones utilisant une eSIM et non une carte SIM physique.

Il convient de précise que le document en question ne mentionne aucunement l’iPhone ou Apple explicitement, ce qui signifie qu’il est possible qu’il s’agisse de smartphones d’une autre ou de plusieurs autres marques. Cela étant dit, le leakster @dylandkt a, lui aussi, depuis lors, tweeté qu’il était totalement d’accord avec ces récentes rumeurs concernant la disparition du port de carte SIM physique sur l’iPhone. Quant à savoir quand, c’est une tout autre histoire.

On précisera pour terminer que la firme de Cupertino prend déjà en charge le eSIM sur ses iPhone. Et depuis que la marque à la pomme a intégré le double SIM dans ses iPhone, elle opte pour un mélange hybride de eSIM et de SIM physique. Ce n’est pas une mauvaise solution, loin de là, dans la mesure où les utilisateurs peuvent garder leur ligne actuelle sur la eSIM et utiliser le port physique lorsqu’ils voyagent à l’étranger, par exemple.

Quant à savoir si l’iPhone 14 sera le premier smartphone de la marque à la pomme à dire adieu à la SIM physique ou s’il faudra attendre l’iPhone 15 ou un autre modèle, il faudra patienter pour le savoir.