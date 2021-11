L’iPhone pourrait bientôt détecter les accidents de voiture et appeler les urgences automatiquement

L'iPhone et l'Apple Watch pourraient bientôt détecter les accidents de voiture et contacter automatiquement les urgences.

Votre iPhone pourrait être doté d’une nouvelle capacité très intéressante dès l’année prochaine : détecter les accidents de voiture et appeler automatiquement les urgences le cas échéant. Selon un rapport du Wall Street Journal, Apple aurait l’intention de dévoiler une nouvelle fonctionnalité baptisée “détection d’accident de voiture” pour l’iPhone et l’Apple Watch. Cette fonctionnalité utiliserait divers capteurs, dont l’accéléromètre intégré dans les produits de la firme de Cupertino.

La marque à la pomme travaillerait sur cette fonction depuis plusieurs années maintenant et la testerait avec des données issues du monde réel. Selon des documents découverts par le Wall Street Journal, Apple collecte des données partagées anonymement par les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch. Plus de 10 millions d’impacts de véhicules suspects ont ainsi été détectés, avec plus de 50 000 d’entre eux accompagnés d’un appel au 911 – le service des urgences américain -. Apple utilise ces données pour améliorer la précision de son algorithme de détection des accidents dans la mesure où un appel aux urgences est une bonne confirmation que l’incident est grave.

Ce n’est pas la première tentative sur ce terrain. Google avait introduit une fonctionnalité similaire dans ses Pixel 3 et Pixel 4 via l’application Personal Safety. Celle-ci peut détecter un accident de voir et alerter les urgences automatiquement. GM offre une fonction similaire depuis des années dans ses voitures via OnStar, et la fonctionnalité a été récemment introduite dans les smartphones via l’application OnStar Guardian. Le service dans les véhicules OnStar permet de gérer plus de 6 000 notifications d’accidents par mois, comme le précise le Wall Street Journal.

Apple avait introduit un système de détection des chutes dans son Apple Watchb Series 4, une fonctionnalité qui permet de contacter automatiquement les urgences et vos proches si vous ne répondez pas après un certain temps suite à une chute. Le système de détection des accidents de voiture devrait être disponible sur iPhone et Apple Watch en 2022, si le planning parvient à être respecté, évidemment.