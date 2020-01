Nos vies numériques prenant aujourd'hui une place extrêmement importante, la sécurité de nos nombreux comptes est capitale. Les géants de la tech, fabricants comme éditeurs, proposent des solutions diverses. L'authentification double facteur est l'une des plus sûres.

L’utilisation de l’authentification double facteur est très grandement encouragée dans la mesure où elle propose une manière très sécurisée d’accéder à vos différents comptes. Cela étant dit, elle n’est pas totalement sûre, notamment pour les processus impliquant l’envoi d’un SMS. Une personne malintentionnée peut se faire envoyer le code en “volant” votre SIM. C’est pour cette raison que les clefs de sécurité existent.

L’app Smart Lock se met à jour, l’iPhone peut désormais servir de clef de sécurité Google

Le problème avec les clefs de sécurité est que vous avez besoin de les avoir toujours sur vous, ce qui peut être relativement contraignant. Bonne nouvelle aujourd’hui pour les possesseurs d’iPhone. Si vous avez un compte Google, sachez que la firme de Mountain View vient de mettre à jour son application Smart Lock pour iOS. Avec cette nouvelle version, il devient possible d’utiliser l’iPhone directement comme clef de sécurité. Nul besoin de devoir trimbaler partout avec soi sa clef de sécurité !

Avec quelques restrictions cependant

Bien que très pratique, le fait d’utiliser son iPhone et non une clef de sécurité Google en propre a quelques inconvénients notamment le fait que cette solution ne fonctionne qu’avec les comptes Google et via Google Chrome. Il vous faudra aussi activer le Bluetooth sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Autrement dit, si vous souhaitez utiliser cette option avec vos autres comptes en ligne, ce n’est pas possible. La fonctionnalité en elle-même n’est pas franchement nouvelle, Google permettait déjà aux smartphones sous Android 7.0 ou plus récent de servir de clef de sécurité. Désormais, les iPhone en sont aussi capables. Tant mieux. Une option supplémentaire pour sécuriser ces comptes sur le web est toujours la bienvenue.