L’iPhone de 2022 pourrait dire adieu à l’encoche et opter pour le poinçon dans l’écran

Chaque année, Apple fait évoluer ses iPhone. Cela passe par des modifications internes dans ses composants, par des changements logiciels mais aussi par de nouveaux designs.

L’encoche sur l’iPhone existe depuis longtemps, trop longtemps diront certains. Certains fabricants sont passés à autre chose mais Apple semble apprécier cette encoche sur la façade avant de ses smartphones. Il se pourrait pourtant que la firme de Cupertino passe à autre chose avec son iPhone de 2022. Exit l’encoche et bonjour le poinçon ?

L’iPhone 2022 pourrait dire adieu à l’encoche et opter pour un poinçon dans l’écran

Tandis que d’autres fabricants de smartphones ont abandonné le design avec encoche sur la face avant, Apple continue de le proposer sur ses iPhone. Et il semblerait qu’il faille faire avec pendant un certain temps encore, mais celle-ci devrait évoluer. Pour sa génération 2022, la firme de Cupertino devrait proposer des appareils non plus avec une encoche en bonne et due forme mais avec un poinçon pour laisser passer le capteur de la caméra frontale.

C’est ce qu’annonce l’analyste Ming-Chi Kuo

C’est quelque chose que l’on a vu apparaître sur divers appareils Android depuis plusieurs années. Rien de nouveau donc avec Apple. Cela étant dit, c’est le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo qui l’annonce. Ce design en poinçon viendrait remplacer l’encoche dans les iPhone de 2022. L’encoche a été beaucoup critiquée depuis son introduction et bien que ses dimensions aient été plusieurs fois réduites, elle ne fait toujours pas l’unanimité, loin de là.

Si bon nombre d’utilisateurs s’y sont habitués, pour d’autres, elle reste très désagréable à l’œil. Cela étant dit, la meilleure alternative serait que des entreprises comme Apple parviennent à trouver les moyens techniques d’intégrer tous les capteurs frontaux directement sous l’écran. Ce n’est, apparemment, plus un problème, ZTE l’a déjà fait par exemple, mais encore faut-il pouvoir proposer des clichés d’une qualité suffisamment élevée pour des appareils haut de gamme comme l’iPhone.

Et Apple n’a jamais été très rapide pour adopter les nouvelles technologies et autres tendances. Il se pourrait qu’il faille attendre encore très longtemps avant de voir arriver un iPhone avec une façade avant totalement immaculée. Un rapport de l’année dernière suggérait que l’encoche n’était pas près de disparaître, ce nouveau rapport de Ming-Chi Kuo semble aller en ce sens. À suivre !