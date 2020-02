L’iPhone 9 (iPhone SE 2) pourrait être vendu à partir de 399$

Pour gagner davantage de part de marché, Apple le sait, il faut étoffer encore son catalogue et s'inviter sur le milieu et l'entrée de gamme. L'iPhone SE puis l'iPhone XR ont très bien fonctionné. On prend les mêmes et on recommence avec l'iPhone 9 (iPhone SE 2) ?

Les produits Apple ne sont généralement pas donnés. Cela n’empêche pas la firme de Cupertino, depuis quelques années, de proposer quelques modèles plus abordables, comme l’iPhone XR et l’iPhone 11. Mais ceux-ci restent encore loin d’être “abordables”, selon la définition de nombreux clients. Cela étant dit, le très attendu iPhone SE 2, ou iPhone 9, l’avenir nous le dira, pourrait véritablement rentrer dans la catégorie des smartphones abordables.

L’iPhone 9 proposé à 399$ seulement ?

En effet, si l’on en croit un rapport de Fast Company, le modèle en question qui reste encore relativement mystérieux pourrait être vendu à 399$. Certes, cela reste encore légèrement plus onéreux que de nombreuses autres références de la concurrence mais il faut reconnaître que l’on serait bien loin des tarifs pratiqués d’ordinaire par la marque à la pomme. Le rapport précise aussi que la production de ce modèle s’accélère actuellement et son annonce officielle pourrait avoir lieu dans le courant du mois de Mars prochain.

De quoi faire gagner quelques parts de marché à Apple ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple travaillerait depuis quelque temps à un successeur de l’iPhone SE de 2016, un smartphone qui était lui aussi, à l’époque, vendu 399$. En terme de spécifications et de design, plusieurs rumeurs avancent qu’il serait basé sur l’iPhone 8, un appareil commercialisé il y a un peu plus de deux ans maintenant, un “vieil” appareil donc, selon certains. Toujours est-il que cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera bon à rien. Celu-ci visera principalement les utilisateurs qui mettent la priorité au budget plutôt qu’aux performances et aux fonctionnalités. Apple a eu beaucoup de succès avec l’iPhone XR et l’iPhone 11. C’est d’ailleurs certainement pour cette raison que le géant américain s’est décidé à agrandir sa gamme d’iPhone SE. Cela étant dit, commercialiser un appareil avec des spécifications de 2018 en 2020 pourrait être un peu risqué. Rendez-vous dans quelques semaines.