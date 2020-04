Les dernières générations d'iPhone ont assez peu évolué au niveau du design. Avec cette année 2020, la firme de Cupertino pourrait apporter un certain nombre de changements. En s'inspirant notamment de ce qu'elle propose avec son dernier iPad Pro en date.

Ces dernières années, les Apple iPhone n’ont pas beaucoup évolué en ce qui concerne leur design. Si ce n’est, bien évidemment, la taille de l’écran, les coloris et le module caméra. Cela étant dit, cette année pourrait être l’année du changement. En effet, selon un rapport de Bloomberg, les iPhone 2020 pourraient adopter le design de l’iPad Pro.

L’iPhone 2020 pourrait reprendre le design de l’iPad Pro 2020

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’iPad Pro propose un design différent des générations précédentes, avec des bords plats sur tout le tour de la tablette. L’iPhone, quant à lui, a toujours des bords arrondis. Si le rapport du media américain est avéré, l’iPhone 2020 pourrait donc adopter ce design aux bords plats. Et curieusement, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une telle possibilité pour le smartphone de la marque à la pomme. Nous en avions déjà eu vent il y a quelques mois.

Avec des bords plats qui rappelleraient ceux de l’iPhone 4

En effet, l’année dernière, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirmait que les iPhone 2020 pourraient reprendre le design de l’iPhone 4, un appareil qui avait justement des bords plats. Ce nouveau rapport de Bloomberg semble confirmer, ou tout du moins corroborer cette prédiction de l’analyste. Apple utiliserait par ailleurs de l’acier inoxydable pour les bords du téléphone. Le journal américain va plus loin en ajoutant que la firme de Cupertiono proposerait une diagonale d’écran plus grande encore, plus grande donc que celle de l’iPhone 11 Pro Max avec ses 6,5 pouces. Une fois encore, cela va dans le même sens qu’un autre rapport précédant suggérant que le modèle le plus haut de gamme pourrait offrir une diagonale d’écran de 6,7 pouces. Ces nouvelles informations sont à prendre comme il se doit, comme de simples rumeurs, mais nous devrions avoir tous les détails officiels dans quelques mois.