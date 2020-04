L’iPhone 2020 pourrait profiter d’un écran 120 Hz “Pro Motion”

Année après année, Apple fait progresser ses iPhone, y intégrant des composants toujours plus évolués, plus puissants. La génération 2020 pourrait voir l'arrivée d'écrans 120 Hz "Pro Motion", pour un rendu toujours plus fluide, net et vif.

Depuis que Apple a lancé l’iPad Pro avec son écran 120 Hz Pro Motion, nombreux sont celles et ceux à s’interroger sur l’arrivée de cet écran dans l’iPhone. Après tout, de plus en plus d’appareils Android profitent d’écran 120 Hz. Pourquoi le smartphone le marque à la pomme n’y aurait-il pas droit lui aussi ? Apple, on le sait, aime prendre le temps, le temps de faire les choses bien, de s’assurer que la technologie est éprouvée, etc.

L’iPhone 2020 pourrait accueillir un écran 120 Hz Pro Motion

L’écran 120 Hz Pro Motion pourrait cela dit apparaître dès cette année. En effet, durant une session sur Periscope, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman – qui a déjà prouvé plusieurs fois qu’il était une source fiable concernant les informations autour de Apple – déclarait qu’il était tout à fait possible que les iPhone 2020 disposent d’un écran 120 Hz Pro Motion. Une énième rumeur autour des composants de ce très attendu iPhone 12 mais il n’y a jamais de fumée sans feu, comme on dit.

Assez logiquement, il serait cependant réservé aux modèles les plus haut de gamme

On notera cependant que Mark Gurman ne confirme pas la présence de cette fonctionnalité. L’homme se contente de dire qu’il est possible qu’un écran 120 Hz Pro Motion soit intégré dans l’iPhone 12. N’allez donc pas sauter tout de suite au plafond à rêver profiter de vos jeux favoris, regarder vos films et séries avec un tel écran. Le journaliste précisait aussi que si un tel écran devait effectivement être proposé dans l’iPhone 2020, il serait très probablement réservé aux modèles les plus haut de gamme. Ceux-là même qui devraient aussi bénéficier d’un scanner LiDAR, lequel avait fait son apparition avec l’iPad Pro de cette année. Toujours est-il qu’il serait de bon ton que Apple augmente le taux de rafraîchissement de l’écran de son iPhone. Comme dit précédemment, c’est une fonctionnalité déjà bien répandue chez Android. La firme de Cupertino finira bien par s’aligner, mais peut-être pas nécessairement dans la gamme 2020.