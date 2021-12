L’iPhone 15 pourrait se débarrasser du port pour la carte SIM

L'iPhone pourrait se passer de port pour carte SIM. Un pas supplémentaire vers un iPhone dépourvu de port physique ?

Les iPhone actuels d’Apple prennent en charge la traditionnelle carte SIM ainsi que la carte SIM numérique, alias eSIM. Cela permet notamment à la firme de Cupertino d’offrir le double SIM sur ses iPhone sans devoir gérer deux emplacements physiques et sans demander à l’utilisateur d’insérer deux cartes SIM physiques. C’est une fonctionnalité plutôt utile, il faut le reconnaître, mais il se pourrait que, avec l’iPhone 15, la marque à la pomme fasse disparaître le port pour la carte SIM physique.

L’iPhone pourrait se passer de port pour carte SIM

C’est en tous les cas ce que croit savoir le site brésilien Blog do iPhone qui affirme que l’iPhone 15 Pro pourrait ne pas avoir de port pour carte SIM. On précisera tout de suite qu’il ne s’agit pas là de l’iPhone 14 attendu l’arrivée prochaine, mais de l’iPhone 15, qui n’arrivera donc qu’en 2023. Autrement dit, il faudra attendre deux ans pour savoir si cette nouvelle rumeur est avérée ou non.

Un pas supplémentaire vers un iPhone dépourvu de port physique ?

Par ailleurs, comme le précis MacRumors, Blog do iPhone ne vise pas souvent juste au jeu des prédictions concernant les appareils Apple. Il n’y a donc aucune raison d’accorder énormément de crédit à cette information. Cela étant dit, ceci est intéressant dans la mesure où plusieurs rumeurs ont déjà évoqué le fait que la firme de Cupertino travaillerait sur un iPhone totalement dépourvu de ports physiques, ou le souhaiterait tout du moins.

En se débarrassant du port pour la carte SIM, Apple pourrait créer un design plus uniforme encore, avec une plus grande résistance à l’eau dans la mesure où il y aurait un point d’entrée potentiel en moins. Bien évidemment, il ne s’agit très probablement pas de la raison principale pour laquelle Apple choisirait de se débarrasser du port de carte SIM, mais celle-ci en ferait assurément partie. Quoi qu’il en soit, mieux vaut prendre cette nouvelle rumeur avec des pincettes, voire rester sceptique, tout du moins tant que d’autres rapports ne vont pas dans le même sens. À suivre !