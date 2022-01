L’iPhone 15 pourrait être un monstre de zoom optique

L'iPhone 15 pourrait offrir un zoom optique 10x, ceci grâce à l'utilisation d'un objectif périscope.

Ces dernières années, nous avons déjà vu des smartphones, notamment de la part de Huawei et Oppo, arriver sur le marché avec des zooms plutôt impressionnants. Le zoom n’est d’ordinaire pas vraiment un aspect de la photographie sur lequel Apple se concentre trop. Un appareil comme l’iPhone 12 Pro Max, par exemple, n’était capable, au maximum, que d’un zoom optique 2,5x.

Cela étant dit, tout pourrait changer avec l’iPhone 15 qui devrait arriver l’année prochaine, en 2023 donc. C’est tout du moins ce qu’annonce l’analyste Jeff Pu qui affirme que l’iPhone offrirait un zoom optique jusqu’à 10x. Un chiffre assez fou en ce qui concerne les appareils photo des iPhone, en tous les cas. Et cette prouesse serait possible grâce à l’utilisation d’un objectif périscope.

Les rumeurs laissant entendre que la firme de Cupertino utilise cette technologie d’objectif périscope ne datent pas d’hier. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà affirmé, en 2021, que l’iPhone 15 pourrait tirer profit d’un tel design d’objectif, ce qui lui permettrait justement de bénéficier d’un meilleur zoom. Le zoom optique est largement préféré au zoom numérique, ce dernier ne consistant finalement qu’en un recadrage sur votre sujet principal effectué au niveau logiciel.

Bien que les objectifs ultra-wide soient plus populaires, en particulier pour les photos du quotidien, si l’on peut dire, les téléobjectifs peuvent être, eux aussi, très utiles. Ils peuvent servir pur les portraits, le zoom aidant à bien cadrer sur le sujet, et ils sont évidemment tous désignés pour les paysages, si vous voulez mettre en lumière des éléments spécifiques, comme le pic enneigé d’une montagne, un élément d’architecture intéressant, etc.

Quoi qu’il en soit, si la marque à la pomme parvient à intégrer un objectif périscope dans son iPhone et que le résultat est au rendez-vous, voilà qui pourrait replacer sérieusement le géant américain sur le segment des photophones.