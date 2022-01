L'iPhone 14 Pro pourrait disposer d'un capteur 48 MP, une évolution importante pour Apple.

Les iPhone d’Apple sont reconnus pour leur module caméra. Et bien que ce ne soient pas nécessairement les meilleurs sur le marché, ils produisent des clichés de très bonne qualité et la firme de Cupertino a su rester au top année après année, peaufinant ses technologies et ajoutant des fonctionnalités très bienvenues ici ou là. Cela étant dit, cette année 2022 pourrait être celle de changements importants sur ce segment dans l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 14 Pro pourrait disposer d’un capteur 48 MP

Si l’on en croit les dernières rumeurs, il semblerait que sur les iPhone 14 Pro et Pro Max à venir, Apple ait décidé de procéder à une amélioration notable. Ainsi, à la place du capteur 12 MP actuellement intégré dans les iPhone 13, la marque à la pomme pourrait passer à un capteur de 48 MP. Les rapports ne précisent pas s’il s’agit uniquement du capteur principal ou non, mais l’appareil pourrait donc disposer d’au moins un capteur 48 MP.

Et cela pourrait être très intéressant pour les utilisateurs d’iPhone qui doivent “se contenter”, si l’on peut dire, d’un capteur 12 MP quand les fabricants de smartphones Android sont depuis longtemps passés à 48 MP, voire davantage. Cela étant dit, il faut préciser que, comme souvent, le nombre de megapixels ne fait pas tout. C’est d’ailleurs davantage un chiffre marketing, mais il y a une raison tout à fait légitime pour utiliser un capteur avec davantage de megapixels.

Une évolution importante pour Apple

Avoir davantage de megapixels permet à l’appareil de capturer davantage de détails, des détails qui auraient autrement été perdus lorsque l’on zoome sur les photos ou qu’on les imprime. Avoir plus de megapixels donne aux utilisateurs la possibilité de recadrer leurs clichés ou de les imprimer dans des formats plus grands sans perdre trop de détails.

La firme de Cupertino utilise un capteur 12 MP depuis l’iPhone 6s Plus, bien qu’elle ait procédé à de nombreuses améliorations sur d’autres aspects de son module caméra, notamment au niveau logiciel, au fil des générations.