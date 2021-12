L’iPhone 14 pourrait commencer avec moins de stockage qu’à l’accoutumée

Et si l'iPhone 14 ne proposait "que" 64 Go de stockage de base ? C'est ce qu'annonce l'analyste Jeff Pu.

Nos produits électroniques et leurs technologies évoluent très rapidement. Année après année, ordinateurs, smartphones, tablettes et autres deviennent plus puissants, plus compacts, plus efficients, etc. Au fil des ans, Apple a régulièrement fait augmenter la quantité de stockage de base de ses iPhone. Il fut un temps où la marque à la pomme ne proposait que 16 Go de stockage. Aujourd’hui, la firme de Cupertino est à 128 Go minimum, ce qui représentait à une époque le maximum disponible. Cela pourrait changer avec l’iPhone 14.

Et si l’iPhone 14 ne proposait “que” 64 Go de stockage de base ?

Si l’on en croit une note de recherche de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities obtenue par MacRumors, la situation pourrait donc changer avec l’arrivée de l’iPhone 14. Jeff Pu affirme qu’avec cette prochaine génération, Apple commencerait à offrir un stockage plus faible. Plus précisément, l’on pourrait voir arriver un iPhone 14 avec “seulement” 64 Go de stockage interne.

C’est ce qu’annonce l’analyste Jeff Pu

Difficile de comprendre pourquoi Apple ferait une telle chose et déciderait de revoir ainsi à la baisse ses options de stockage. Il est aussi possible que cela ait quelque chose à voir avec la pénurie mondiale de puces qui sévit actuellement. La firme de Cupertino pourrait parvenir à se fournir facilement en solutions de 64 Go, mais pas aussi facilement au-delà. Autre piste, cela pourrait être une manière pour Apple de faire passer à la caisse les clients, les “forcer” à dépenser davantage. En effet, celles et ceux qui trouveraient que 64 Go est bien trop peu devraient alors opter pour l’option 256 Go, plus onéreuse.

Cela étant dit, cette information n’a rien d’officiel. On la prendra donc comme une simple rumeur, avec des pincettes. Espérons en tous les cas qu’elle ne soit pas avérée, on imagine facilement la grogne qu’une telle décision pourrait susciter si la firme de Cupertino devait suivre cette voie.