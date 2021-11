L’iPhone 14 d’Apple pourrait être compatible avec le Wi-Fi 6E

L'iPhone 14 pourrait être compatible avec le Wi-Fi 6E. C'est ce que croit savoir l'analyste Ming-Chi Kuo.

À chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple introduit un certain nombre de nouveautés. Des nouveautés parfois très visibles, d’autres plutôt discrètes. Dans cette seconde catégorie, cela permet souvent aux appareils d’être plus efficaces et plus performants au quotidien. Attendu l’année prochaine, l’iPhone 14 pourrait être compatible avec le Wi-Fi 6E, pour des performances plus intéressantes encore.

Depuis quelques générations d’iPhone, la firme de Cupertino a introduit la prise en charge du protocole Wi-Fi 6. Cela étant dit, les choses pourraient s’améliorer encore avec l’iPhone 14 puisque, si l’on en croit le très souvent bien informé analyste Ming-Chi Kuo, la marque à la pomme pourrait doter son prochain smartphone de la compatibilité Wi-Fi 6E.

Quel intérêt, au juste, pour les utilisateurs ? Dans la grande majorité des cas, cette amélioration ne sera pas vraiment visible. Cependant, sur le papier et sur un plan plus technique, le Wi-Fi 6E offre plusieurs avantages par rapport au Wi-Fi 6. Pour commencer, celui-ci utilise la fréquence 6 GHz, une nouvelle bande qui permet d’ajouter 1 200 MHz de spectre. Ceci contrairement au Wi-Fi 6 qui partage encore son spectre.

En autorisant l’accès aux fréquences 6 GHz, en théorie, la bande-passante devrait être plus élevée et la latence plus faible, ce qui devrait notamment aider grandement des appareils qui font de la réalité augmentée et/ou de la réalité virtuelle. D’ailleurs, Ming-Chi Kuo affirme aussi que le très attendu casque de réalité mixte de la firme de Cupertino pourrait lui aussi adopter le Wi-Fi 6E. Le fait que l’iPhone 14 puisse fonctionner sur les mêmes fréquences serait tout à fait logique.

L’analyste est aussi convaincu que le fait qu’Apple puisse adopter le Wi-Fi 6E dans son iPhone 14 aiderait énormément à l’adoption de cette technologie dans d’autres produits électroniques. L’inconvénient pourrait être que les fournisseurs des composants nécessaires aient du mal à répondre à la soudaine demande. À suivre !