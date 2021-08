L’iPhone 13 serait officialisé le 17 septembre prochain

Le lancement de l'iPhone 13 pourrait avoir lieu le 17 septembre et celui de la troisième génération d'AirPods le 30.

Comme chaque année, les fans de la marque à la pomme, comme la presse spécialisée, attendent avec impatience l’arrivée du nouvel iPhone. Et comme chaque année, l’on s’esaie à deviner quand l’appareil sera officialisé. Aujourd’hui, il semblerait qu’une date se précise pour l’événement tant attendu. Il pourrait s’agir du 17 septembre.

Le lancement de l’iPhone 13 pourrait avoir lieu le 17 septembre

L’année dernière, à cause de la pandémie, Apple avait reporté le lancement de son iPhone 12 d’environ un mois, soit en octobre au lieu du mois de septembre habituel. Ceci étant dit, il semblerait que la situation reprenne un cours “normal” cette année avec l’iPhone 13 dans la mesure où, selon un rapport du site chinois IT Home, l’événement de lancement de l’iPhone 13 aurait lieu le 17 septembre.

C’est tout du moins la date qui apparaît sur la fiche produit d’une application de e-commerce. L’iPhone 13 d’Apple serait donc lancé le 17 septembre. Cependant, nul ne sait vraiment comment ce site a eu vent de ces dates. Après tout, tout le monde peut proposer une date pour cet événement, cela ne la rend pas plus vraie ou plus probable qu’une autre. On prendra donc l’information comme une énième rumeur.

et celui de la troisième génération d’AirPods le 30

Cette fiche produit mentionne par ailleurs la troisième génération d’AirPods. Celle-ci arriverait, toujours selon la même source donc, le 30 septembre prochain. Mais une fois encore, nul ne sait vraiment comment cette date a fait surface. Impossible de jauger de la véracité de cette information. Qui plus est, selon d’autres rumeurs, Apple pourrait organiser plusieurs événements dans le courant du mois de septembre, il est donc possible que ces dates soient vraies, mais il est préférable, actuellement tout du moins, de ne pas trop s’y fier.

Ceci étant dit, si ces dates de septembre sont vraies, Apple fera parvenir les invitations dans les jours/semaines à venir. Encore un peu de patience.