L’iPhone 13 Pro Max peut se recharger plus rapidement que l’iPhone 12 Pro Max

À chaque nouvelle génération d’iPhone son lot de nouveautés et d’améliorations. La plupart sont mises en avant par la firme de Cupertino lors de la présentation officielle des appareils mais certaines sont passées silence, volontairement ou non. Il semblerait que ce soit le cas de la recharge de la batterie, l’iPhone 13 Pro Max pouvant ainsi être rechargé plus rapidement que l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 13 Pro Max se recharge plus rapidement que l’iPhone 12 Pro Max

Lorsque Apple a cessé d’intégrer un chargeur dans la boîte de son iPhone – depuis l’iPhone 12, la marque à la pomme expliquait que si les clients voulaient une vitesse de recharge rapide, il fallait débourser en sus la somme demandée pour le chargeur 20 W. Cela permettrait aux possesseurs d’un iPhone 12 d’atteindre des vitesses de charge plus rapide que celles obtenues avec les anciens chargeurs des précédents iPhone.

Cela étant dit, il s’avère que l’iPhone 13 Pro Max peut se recharger plus rapidement encore que son prédécesseur, chose que la firme de Cupertino n’a pas mentionné durant la présentation. Dans une vidéo publiée sur ChargerLab, on voit l’iPhone 13 Pro Max testé avec différents chargeurs proposant des puissances de sortie variables.

Si l’on en croit les chiffres visibles dans cette vidéo, l’iPhone 13 Pro Max, lorsque branché sur un chargeur d’au moins 30 W, peut encaisser une puissance de charge maximale de 27 W. Cela étant dit, la vidéo montre aussi que cette puissance n’est pas constante à 27 W mais elle reste plus élevée que celle de l’iPhone 12 Pro Max qui ne semble pas pouvoir dépasser les 22 W lorsque branché sur un chargeur 30 W.

La vidéo montre aussi le téléphone branché sur des chargeurs plus puissants, jusqu’à 100 W, mais il semble que cela ne fasse aucune différence par rapport à un chargeur 30 W. Autrement dit, si la vitesse de charge est importante pour vous, investir dans un bon chargeur 30 W (ou supérieur) pourrait être une bonne idée.