L’iPhone 13 Pro Max impressionne en ce qui concerne son autonomie

L'iPhone 13 Pro Max disposerait d'une autonomie vraiment impressionnante, fruit de gros travaux d'optimisation de la part d'Apple.

À chaque nouvelle génération d’iPhone qui arrive sur le marché l’occasion de relancer une batterie de tests divers et variés. Ceci pour savoir qui résiste le mieux, qui est le plus rapide, le plus endurant, etc. L’iPhone 13 Pro Max est un concentré de technologies et de puissance, certes, mais qu’en est-il de son autonomie ? Il s’avère qu’Apple a rendu une copie très, très impressionnante.

L’iPhone 13 Pro Max disposerait d’une autonomie vraiment impressionnante,

Lorsque la firme de Cupertino a introduit ses iPhone 13, elle est restée plutôt vague quant à l’autonomie des appareils, se contentant d’annoncer qu’ils tenaient entre 1,5 et 2,5 heures de plus que les modèles précédents. Nous avons assez rapidement eu l’occasion d’obtenir des indications un peu plus précises, et il s’avère que les affirmations d’Apple vantant une augmentation de 2,5 heures ne sont pas une exagération.

C’est tout du moins ce qui ressort d’un test d’autonomie mené par le YouTuber Mrwhosetheboss qui a pu comparer toute la gamme d’iPhone 13 face à ses prédécesseurs en ce qui concerne le point précis de l’autonomie. Et les résultats sont surprenants, dans le bon sens, si l’on peut dire. Selon notre homme, l’iPhone 13 Pro Max atteint pratiquement les 10 heures d’autonomie – 9 h et 52 minutes pour être exact -.

fruit de gros travaux d’optimisation de la part d’Apple

Même le plus abordable des iPhone 13, à savoir l’iPhone 13 mini, a tenu quelque 6 heures et 26 minutes. Si l’on compare ces résultats à d’anciens modèles d’iPhone, l’iPhone 12, par exemple, obtenait “seulement” 5 heures et 54 minutes” et l’iPhone 11 seulement 4 heures et 20 minutes. L’iPhone SE de 2020, lui, déçoit bel et bien avec 3 heures et 38 minutes.

Comme à l’accoutumée avec ce genre de test, on fera attention à bien relativiser ces résultats. En aucun cas, il ne s’agit là de tests scientifiques. Et ceux-ci ne reflètent encore moins une utilisation réelle de l’appareil, mais il apparaît que la batterie de l’iPhone 13 Pro Max est extrêmement bien gérée. Si vous cherchez une raison de passer à ce modèle, l’autonomie pourrait justifier l’achat. Si tant est que vous en ayez besoin, évidemment.