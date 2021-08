L’iPhone 13 pourrait prendre en charge le mode portrait en vidéo

Et si l'iPhone 13 permettait d'utiliser le Mode Portrait en vidéo ? C'est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg.

L’iPhone se perfectionne à chaque génération, et chaque fois, certains aspects peuvent être améliorés. Les vidéastes pourraient être très intéressés par l’iPhone 13 dans la mesure où celui-ci pourrait permettre de profiter du mode portrait, bien connu des photographes, en vidéo. Voici ce que l’on sait.

L’une des fonctionnalités très utilisées par les appareils photos de nos smartphones, c’est le mode portrait. Celui-ci a pour objectif de reproduire l’effet bokeh que l’on obtient avec un appareil photo conventionnel. Ceci étant dit, celui-ci se limite aux photos. Impossible donc de l’utiliser dans les vidéos. Mais cela pourrait changer avec l’iPhone 13.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg

Selon un rapport de Mark Gurman, de Bloomberg, l’une des fonctionnalités phare de l’iPhone 13 serait justement l’introduction du Mode Portrait pour les vidéos. Cela pourrait être très utile pour les vidéastes qui tentent d’obtenir cet effet bokeh dans leurs vidéos. Il y a fort à penser que la raison pour laquelle le Mode Portrait n’existe pas, aujourd’hui, pour les vidéos, c’est parce qu’il faudrait continuellement suivre le sujet tout en maintenant l’arrière-plan flou.

Cela pourrait être obtenu grâce à un scanner LiDAR amélioré qui utiliserait de nouveaux algorithmes pour le suivi du sujet. Mark Gurman rapporte aussi qu’une autre fonctionnalité notable de l’appareil photo de l’iPhone 13 serait le ProRes. Il s’agit du format développé par Apple depuis une dizaine d’années et utilisé dans des logiciels comme Final Cut Pro.

Il est possible que l’introduction du format ProRes à l’iPhone soit un signe de l’intention d’Apple de rendre les photos et vidéos plus faciles à travailler avec les propres logiciels de la marque à la pomme. Et peut-être encourager par là même les professionnels à utiliser l’iPhone pour réaliser leurs vidéos.