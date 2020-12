L’iPhone 13 pourrait être compatible avec le WiFi 6E

Maintenant que l'iPhone 12 est disponible, les analystes et la presse spécialisée ont les yeux rivés sur l'iPhone 13. Que pourrait bien avoir à proposer cette prochaine génération ?

Chaque année, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités, matérielle comme logicielle, à ses iPhone. Celles-ci reflètent les avancées technologiques du marché, avec plus ou moins de “retard”, le temps pour Apple de s’assurer que les standards sont établis et suffisamment éprouvés. Que peut bien nous réserver l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 sera-t-il compatible avec le WiFi 6E ?

L’iPhone 12 de la firme de Cupertino était compatible avec le WiFi 6, pour des débits toujours plus élevés chez soi. Mais il semblerait que la prochaine version d’iPhone, que l’on appelle assez logiquement iPhone 13, pourrait être comaptible avec une version plus récente, et plus performante encore, du WiFi 6, à savoir le WiFi 6E.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas vraiment la différence entre les deux, il faut savoir que le WiFi 6E est similaire au WiFi 6 dans la mesure où il partage les mêmes avantages que les versions précédentes de ce protocole de communication sans fil. Cela étant dit, parmi les nouveautés, on citera sa possibilité de profiter de la bande des 6 GHz. Autrement dit, le WiFi 6E peut aller au-delà des bandes 2,4 GHz et 5 GHz actuellement exploitées. Cela permettra d’augmenter la bande-passante et de limiter les interférences entre les appareils connectés via WiFi.

Pour une connectivité et des expériences utilisateur toujours plus impressionnantes

Le WiFi 6E permettra de déverrouiller le potentiel d’un certain nombre d’appareils et d’industries entières, comme les réalités augmentée et virtuelle ainsi que d’autres wearables, ou est-ce là tout du moins l’opinion de Vijay Nagarajan, cadre chez le fabricant de puces Broadcom, qui déclarait en janvier dernier : “La bande des 6 GHz sera peut-être l’avancée la plus importante pour les utilisateurs du WiFi depuis ces vingt dernières années. Cette bande de spectre, couplée au WiFi, sera à la base de nouvelles expériences utilisateur sur smartphones, appareils AR/VR et wearables qui n’ont même pas encore été inventés.”

Bien qu’il soit peut-être effectivement encore un peu tôt pour évoquer l’iPhone 13, il se murmure déjà depuis quelque temps qu’Apple pourrait revenir à un calendrier de lancement pour septembre/octobre pour son iPhone de 2021. Et outre ce fameux WiFi 6E, la firme de Cupertino pourrait aussi intégrer des écrans 120 Hz.