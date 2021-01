L’iPhone 13 pourrait adopter davantage la technologie 5G mmWave

L'iPhone 13 n'est pas attendu avant plusieurs mois mais les rumeurs se multiplient déjà, notamment en ce qui concerne les capacités 5G de l'appareil.

La 5G est en cours de déploiement, lentement mais sûrement, mais ce terme regroupe en vérité plusieurs technologies, assez similaires certes mais pourtant bien différentes. Il y a différentes 5G, et les fabrications de smartphones, notamment, se doivent de les prendre en compte s’ils souhaitent toucher un public le plus large possible. C’est ce que compte faire Apple, semble-t-il, avec ses iPhone 13.

La 5G mmWave devrait s’inviter davantage dans les iPhone 13

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, toutes les 5G, si l’on peut dire, ne se valent pas. En effet, selon les antennes intégrées dans votre smartphone, vous pourriez être connecté(e) soit en 5G mmWave soit en 5G sub-6GHz. La première offre des débits plus élevés que la seconde mais doit cependant se contenter d’une portée plus courte. La seconde, quant à elle, fait tout l’inverse, plus longue portée mais débits inférieurs.

L’iPhone est actuellement compatible avec ces deux 5G si vous vivez aux États-Unis mais pour les autres marchés, y compris la France, l’appareil est vendu uniquement avec l’antenne sub-6GHz. Ce n’est pas vraiment un problème dans la mesure où cette 5G n’est pas très répandue dans le monde mais la bonne nouvelle, pour celles et ceux qui ont l’intention d’acheter un iPhone 13 cette année, c’est qu’Apple devrait inclure les antennes 5G mmWave dans davantage de modèles.

Une bonne chose pour les clients Apple

C’est en tous les cas ce qui ressort d’un rapport de Patently Apple qui cite une information d’un fournisseur dans laquelle une entreprise taïwanaise, en l’occurrence Qiqi, aurait reçu une grosse commande d’antennes mmWave, antennes qui iraient dans l’iPhone 13. Le rapport continue en ajoutant que la firme de Cupertino travaille avec diverses sociétés de télécoms dans le monde entier pour étendre encore les disponibilités des iPhone mmWave durant les années à venir.

Cela étant dit, les débits de la 5G sub-6GHz restent déjà bien plus élevés que ceux de la LTE, les consommateurs finaux sont donc gagnants, de toute façon, mais il est important que cette “évolution” ait lieu. Et avec une couverture étendue, la connexion n’en sera que plus régulière, ce qui est une bonne chose.