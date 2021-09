L’iPhone 13 est officiel : tout ce qu’il faut savoir

L'iPhone 13 a été officialisé par Apple. Voici tout ce qu'il faut savoir en termes de design, de hardware, de fonctionnalités, de tarifs et de disponibilité.

Cela fait maintenant un an que l’iPhone 12 a été lancé. Comme attendu, Apple revient avec un nouveau flagship, l’iPhone 13. La firme de Cupertino a repris, dans les grandes lignes, les mêmes déclinaisons avec, donc, un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.

Il y a eu des rumeurs annonçant que, à compter de 2022, Apple pourrait se passer de l’iPhone mini, mais nous n’en sommes pas encore là. Aujourd’hui, concentrons-nous sur ces nouveaux modèles et sur ce qu’ils ont à offrir, tant au niveau matériel qu’au niveau des fonctionnalités.

Design

En ce qui concerne le design, Apple a décidé de ne pas s’éloigner de l’iPhone 12. L’entreprise a repris le même design que l’on connait depuis maintenant deux générations, au moins. L’iPhone 12 étant l’un des principaux changements de design de ces dernières années, nous ne sommes pas surpris de ne constater aucune modification avec l’iPhone 13.

Cela signifie que l’on retrouve les mêmes bords plats avec l’excroissance pour la caméra à l’arrière, ainsi que le panneau en verre qui recouvre toute cette face arrière. La principale différence, c’est qu’Apple a introduit de nouveaux coloris, avec des iPhone 13 mini et iPhone 13 désormais disponibles en rose, bleu, minuit, lumière stellaire et (PRODUCT)RED. Les iPhone 13 Pro et Pro Max, quant à eux, existent en finition bleu alpin, argent, or et graphite.

L’encoche est toujours là mais Apple affirme l’avoir réduite encore de 20 %.

Écran

Avec les modèles d’iPhone 13, Apple conserve la même taille d’écran. Cela signifie que l’iPhone 13 mini offre un écran de 5,3 pouces, les iPhone 13 et 13 Pro un écran de 6,1 pouces et l’iPhone 13 Pro Max un écran de 6,7 pouces.

Cela étant dit, l’un des principaux changements avec les iPhone 13 Pro et Pro Max, c’est l’introduction de ProMotion sur l’iPhone. Le terme marketing pour indiquer un taux de rafraîchissement plus élevé. Celui-ci est désormais dynamique pour évoluer entre 10 et 120 Hz, selon les besoins.

Apple affirme que la dalle est suffisamment intelligente pour pouvoir suivre la vitesse de balayage des doigts en passant d’une application à l’autre.

Hardware

C’est sous le capot que l’on trouve les principales nouveautés de cette génération. L’iPhone 12 de 2020 était propulsé par une puce A14 Bionic. Pour l’iPhone 13, on passe à une puce A15 Bionic.

Celle-ci est gravée en 5 nm, comme l’A14 Bionic, et dispose d’un CPU à 6 cœurs qui, selon Apple, est 50 % plus rapide que les “meilleurs concurrents”. Il y a aussi un processeur neuronal à 6 cœurs qui, combiné à la gestion de l’énergie et au moteur du nouvel écran, permet d’améliorer l’autonomie globale.

Selon Apple, l’iPhone 13 mini dispose désormais d’une autonomie étendue de 1,5 heure et l’iPhone 13 de 2,5 heures par rapport à leurs prédécesseurs. Les chiffres restent identiques pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max par rapport aux iPhone 12 Pro et Pro Max.

Les différences entre les iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max sont minimes. Les cœurs des CPU restent identiques, la différence résidant dans le GPU. Les modèles Pro ont en effet un GPU à 5 cœurs, soit un de plus que les autres modèles.

Caméra

En ce qui concerne la caméra, Apple a décidé de ne pas ajouter de capteur à ses iPhone cette année. À la place, un certain nombre d’améliorations ont été effectuées pour rendre le système existant encore meilleur.

Sur les iPhone 13 mini et iPhone, il y a une nouvelle lentille de 12 MP avec un capteur de 1,7 micron, une ouverture à f/1,6, permettant de collecter 47 % de lumière supplémentaire. Apple a par ailleurs réorganisé les capteurs sur l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13. Ainsi, au lieu d’avoir deux capteurs à l’horizontale sur deux lignes, Apple a opté pour les diagonales.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, quant à eux, disposent d’un module triple capteur avec une lentille téléobjectif de 77 mm, compatible avec un zoom optique jusqu’à 6x. Les amateurs de macro seront intéressés d’apprendre qu’il est possible de faire de gros plans jusqu’à 2 cm.

Il y a aussi une fonctionnalité exclusive, le Mode Cinéma, sur l’iPhone 13 et les modèles Pro. Vous pourrez profiter des techniques déjà bien connues sur la photo de mise au point mais pour la vidéo. Le système est suffisamment intelligent pour détecter les mouvements du sujet et gérer de lui-même la mise au point et le floutage.

Tarifs et disponibilité

Si vous pensez que ces fonctionnalités font de l’iPhone 13 un appareil qui vaut la peine d’investir, alors vous pourriez être intéressé(e) de savoir que, concernant les tarifs, l’iPhone 13 mini débute à 809 €, l’iPhone 13 à 909 €, l’iPhone 13 Pro à 1 159 € et l’iPhone 13 Pro Max à 1 259 €.

Les modèles Pro disposent par ailleurs d’une option de stockage interne à 1 To. Autrement dit, cela fait quatre configurations différentes proposées à l’utilisateur. Comptez tout de même 1 839 € pour l’iPhone 13 Pro Max avec 1 To. Ces nouveaux iPhone 13 pourront être précommandés dès ce vendredi 17 septembre à 14 h. Les premières livraisons sont attendues le 24 septembre.