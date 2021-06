L’iPhone 13 arriverait la troisième semaine de septembre

L'annonce officielle de l'iPhone 13 pourrait avoir lieu le 14 septembre prochain. C'est tout du moins ce que croit savoir l'analyste Dan Ives.

Chaque année la même ritournelle. Après l’annonce du nouvel iPhone, les yeux se tournent vers le prochain modèle, les rumeurs et autres prédictions vont bon train, le dossier s’épaissit et l’on finit invariablement par se demander quand la firme de Cupertino se décidera à officialiser ce nouveau smartphone. Pour l’iPhone 13, ce pourrait être dans le courant du mois de septembre.

L’iPhone 13 arriverait le 14 septembre

Vous attendez impatiemment le prochain iPhone ? Si c’est le cas, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’appareil est attendu pour le mois de septembre prochain. Pour être plus précis, l’annonce officielle pourrait avoir lieu la troisième semaine de septembre. Et plus précisément encore, le 14 du mois. C’est tout du moins ce que l’analyste de Wedbush Dan Ives croit savoir.

Si l’on en croit un analyste de Wedbush

Un lancement en septembre n’est pas impensable. En effet, depuis plusieurs années maintenant, Apple a choisi ce mois pour lancer ce nouveau smartphone. La marque à la pomme a plusieurs fois du reporter l’événement à octobre, comme ce fut le cas l’année dernière pour l’iPhone 12, mais les circonstances étaient exceptionnelles. D’ordinaire, l’annonce a lieu en septembre.

Qui plus est, plusieurs rumeurs ont déjà laissé entendre qu’Apple reviendrait à ses habitudes de septembre pour cette année 2021. L’iPhone 13 – ou quel que soit son nom – devrait être décliné en quatre variantes : l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Si l’analyste Ming-Chi Kuo a raison, cette année pourrait aussi être la dernière pour la version “mini” de l’iPhone.

Il va sans dire qu’Apple n’a rien confirmé, ni infirmé d’ailleurs. Mieux vaut donc prendre cette nouvelle information pour ce qu’elle vaut, une simple prédiction d’un analyste. Une chose est sûre, nous arrivons en juillet, nous saurons tout ce qu’il y a à savoir d’ici peu.