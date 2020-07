L’iPhone 12 serait compatible avec les deux technologies de 5G

L'iPhone 12 continue de faire parler de lui, par le biais de rumeurs uniquement, concernant ses différents aspects. Aujourd'hui, c'est la 5G qui est à l'honneur.

La presse spécialisée s’accorde, ou presque, pour dire que l’iPhone 12 qui arrivera avant la fin de l’année sera compatible avec la 5G. Cela étant dit, aujourd’hui, on distingue deux technologies différentes pour cette fameuse 5G : celle du mmWave et celle qui évolue sous les 6 GHz. La question qui se pose est donc la suivante : laquelle aura les faveurs de l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 serait compatible avec la 5G mmWave et celle sous les 6 GHz

Il semblerait qu’il n’y ait pas à choisir. En effet, selon un rapport de DigiTimes, l’iPhone 12 d’Apple serait compatible avec les deux variantes. Cependant, le rapport précise qu’il ne s’agirait là que de la stratégie d’Apple pour 2020. Cela devrait changer en 2021. Ainsi, dans les iPhone de 2021, la firme de Cupertino pourrait se décider pour l’une ou l’autre, autrement dit, soit le mmWave soit la bande sous les 6 GHz. Ce qui est intéressant ici, c’est que nous avons aussi entendu dire il y a quelques mois que l’iPhone 12 pourrait être lancé avec une compatibilité unique, soit mmWave, soit sous les 6 GHz, selon le pays dans lequel il est commercialisé.

Ce qui ne serait plus le cas pour la génération 2021

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ces deux technologies sont relativement différentes. Les opérateurs qui utilisent le mmWave peuvent offrir des débits plus élevés mais l’inconvénient est une distance de couverture plus réduire. Autrement dit, le mmWave est davantage prédestiné à une utilisation dans les zones de population dense. Avec le spectre sous les 6 GHz, par contre, la portée est augmentée mais les débits sont plus faibles, bien que toujours sensiblement plus élevés que ceux offerts par la LTE.