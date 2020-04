L’iPhone 12 pourrait fait l’impasse sur l’USB-C et faire sans le moindre port

Depuis que la firme de Cupertino a introduit un port USB-C sur son iPad Pro, l’on s’interroge volontiers sur la possibilité de voir cette connectique arriver sur l’iPhone. Une décision qui prendrait tout son sens, d’autant plus que l’USB-C est aujourd’hui très répandu parmi les accessoires. Même les Apple MacBook ont abandonné les ports propriétaires pour passer à l’USB-C. L’iPhone 12 aura-t-il alors un port USB-C ?

Cela paraîtrait la suite la plus logique, effectivement. Reste que, selon un tweet de Jon Prosser, de FrontPageTech, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Il n’y aurait pas d’iPhone USB-C. Selon notre homme, la marque à la pomme aurait pris la décision de ne pas intégrer de port USB-C sur ses iPhone. À la place, Apple aurait opté pour un smartphone sans aucun port physique. Cette nouvelle annonce de Jon Prosser peut sembler totalement excentrique et sortir de nulle part mais si vous vous souvenez bien, un analyste connu avançait précisément la même chose.

En effet, en 2019, Ming-Chi Kuo déclarait que Apple pourrait lancer un iPhone totalement sans fil. Celui-ci ne verrait cela dit pas le jour avant 2021. Avec cet appareil, la firme de Cupertino se débarrasserait ainsi du port Lightning mais aussi du port USB-C pour fonctionner totalement sans fil. Avec une recharge exclusivement sans fil donc. Une telle décision serait cependant plutôt étrange, voire peu pratique. Les utilisateurs d’iPhone devraient alors transporter avec eux un chargeur sans fil pour recharger leur appareil et seraient contraints d’utiliser une prise électrique dans la mesure où la batterie externe deviendrait inutilisable… Difficile d’imaginer que la marque à la pomme puisse avoir pris cette décision. Toujours est-il qu’il s’agit là d’une énième rumeur concernant l’iPhone 12, à prendre comme telle, avec des pincettes.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.

Apple will go portless before they go USB-C.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020