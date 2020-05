L’iPhone 12 pourrait être proposé à partir de 649$

Malgré la crise sanitaire actuelle, l'iPhone 12 devrait être commercialisé cette année. Les rumeurs se multiplient ces derniers temps concernant cette nouvelle gamme. L'une des bonnes nouvelles pourraient survenir en ce qui concerne son prix.

Année après année, la firme de Cupertino a sensiblement fait grimper les tarifs de ses iPhone. À tel point que certains clients commencent à les trouver horriblement chers. Cela étant dit, cette 12ème génération pourrait offrir une bonne nouvelle. Tout du moins si l’on en croit un tweet de Jon Prosser, de FrontpageTech. L’homme affirme que l’iPhone pourrait être proposé à un tarif plutôt abordable.

L’iPhone 12 pourrait être vendu à partir de 649$

Selon le tweet en question, l’iPhone 12 démarrerait ainsi à 649$. Mais attention, il y a un piège. En effet, le tweet suggère que pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 seraient commercialisés cette année. Et le modèle de base ne serait pas nécessairement le successeur direct de l’iPhone 11. Il s’agirait plutôt d’une version plus petite, avec un écran de “seulement” 5,4 pouces. Voilà qui pourrait permettre d’expliquer le tarif moins élevé, 50$ moins cher que l’iPhone 11 actuel.

Et la 5G serait présente sur tous les modèles

Jon Prosser annonce aussi les tarifs des autres modèles. L’iPhone 12 de 6,1 pouces serait ainsi plus onéreux que son prédécesseur, à 749$ (50$ de plus) tandis que l’iPhone 12 Pro coûterait 999$ et l’iPhone 12 Pro Max 1 099$. Toujours selon ce même tweet, la 5G devrait être une fonctionnalité commune à toute la gamme. Autrement dit, si vous n’avez pas l’intention de débourser les 1 000$ demandés pour l’iPhone 12 Pro Max, l’option la moins chère pour uni iPhone 5G ne coûterait “que” 649$. Ce qui serait une bonne option pour Apple. L’information est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais Jon Prosser affirme que la source de cette nouvelle rumeur est la même que celle qui avait correctement annoncé la date de lancement du nouvel iPhone SE…