L’iPhone 12 pourrait être livré avec un chargeur 20W

L'iPhone 12 d'Apple se fait attendre. La crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas aidé. Alors les rumeurs s'enchaînent, évoquant les différents aspects de cette nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est le chargeur qui fait parler de lui.

Les iPhone d’Apple sont compatibles avec la recharge rapide mais la firme de Cupertino ne propose pas de chargeur pour ce faire dans la boîte du téléphone. Le clients doit acheter/utiliser un chargeur de MacBook Pro ainsi qu’un câble USB-C/Lightning pour en profiter. Cela fait grimper la facture finale. Le prix à payer pour avoir accès à la recharge rapide avec son iPhone. À moins que…

Un chargeur 20W dans la boîte de l’iPhone 12 ?

Aujourd’hui, il se murmure qu’avec l’iPhone 12, Apple pourrait avoir décidé de revoir quelque peu sa copie en intégrant un adaptateur secteur plus puissant. Si l’on en croit un tweet de Mr White, l’iPhone 12 serait livré avec un chargeur 20W. À titre de comparaison, l’iPhone est actuellement livré avec un chargeur de 5W seulement tandis que l’iPhone 11 Pro profite d’un chargeur 18W. Voilà qui fait une sérieuse différence à l’usage, quand arrive le moment fatidique de brancher son appareil.

De tous les modèles ou uniquement les plus haut de gamme ?

Nul ne sait si Apple se tiendra à la même manière de procéder, difficile de fait de savoir si toute la gamme iPhone 12 aura droit à un chargeur 20W ou si ce dernier sera réservé aux modèles les plus haut de gamme. Espérons que tous pourront en profiter. Après tout, les téléphones Android bénéficient de la recharge rapide depuis de longues années maintenant. Il serait bien malheureux que Apple n’en fassent pas profiter ses clients.

L’inclusion d’un chargeur plus puissant serait aussi tout à fait logique quand on prend en compte plusieurs rumeurs affirmant que l’iPhone 12 sera compatible 5G. La 5G requiert davantage de puisse, la batterie est donc davantage mise à contribution et cela se fait sentir sur l’autonomie de l’appareil. Pouvoir recharger le téléphone plus rapidement aidera à compenser, à n’en point douter.