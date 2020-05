L’iPhone 12 pourrait arriver en Novembre

Malgré la crise sanitaire, Apple devrait bien lancer son iPhone 12 cette année. La question est désormais de savoir quand cette nouvelle génération verra effectivement le jour. Ce pourrait être pour le mois de Novembre.

Nous avons déjà eu de nombreuses rumeurs évoquant le fait que, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, Apple pourrait repousser le lancement de ses iPhone 2020. Nul ne sait encore si cette information est avérée, seul l’avenir nous le dira, mais selon un nouveau rapport de la banque d’investissement Cowen, il se pourrait que ce soit bien le cas.

L’iPhone 2020 pourrait être lancé en Novembre

Si l’on en croit le rapport de cette banque, la firme de Cupertino pourrait lancer ses nouveaux iPhone en Novembre 2020. Apple organise d’ordinaire ses lancements d’iPhone en Septembre mais ces derniers mois, les rumeurs se sont multipliées concernant un report, à Octobre ou Novembre le plus souvent. Certaines évoquent même la possibilité que la marque à la pomme reporte l’événement au début de l’année 2021. Outre ce report du lancement de l’iPhone 12, le rapport de Cowen croit aussi savoir que Apple pourrait produire moins d’unités que prévu. Les raisons à cela pourraient être nombreuses, l’une d’entre elles étant bien évidemment les difficultés d’approvisionnement à cause des mesures prises face à la crise sanitaire.

dans des quantités moindres qu’à l’accoutumée

Dans le même temps, certains suggèrent que, toujours à cause de la pandémie, c’est toute l’économie qui a plongé. Le grand public est donc moins enclin à réaliser des dépenses superflues comme l’achat d’un nouveau smartphone haut de gamme. Les clients choisiraient davantage les produits de première nécessité, ce qui aurait poussé Apple à choisir de produire moins d’unités en anticipation d’une demande plus faible. Toujours est-il que ces informations sont à prendre avec des pincettes. De nouvelles rumeurs autour de cet iPhone 12, preuve tout de même que le lancement n’est plus très loin. Encore un peu de patience.