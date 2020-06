L’iPhone 12 (potentiel) se dévoile dans une vidéo

On sait déjà beaucoup de choses concernant l'iPhone 12, ou tout du moins croit-on en savoir beaucoup dans la mesure où rien n'a encore été officialisé. Le design général de l'appareil par contre n'a pas encore été vu. Voici une vidéo qui pourrait répondre à la question.

Ces dernières semaines, ces derniers mois même, les fuites et autres rumeurs se sont intensifiés en ce qui concerne l’iPhone 12. Certaines nous ont montré des photos et autres images de concept de ce à quoi pourrait ressembler l’appareil. Mais à quoi ressemblera-t-il vraiment ? Quelles sensations offrira-t-il une fois en main ? Cette vidéo publiée par iupdate nous donne aujourd’hui une idée plus précise.

L’iPhone 12 se montrerait-il en vidéo ?

Dans la vidéo ci-dessous, voici ce qui pourrait être un premier aperçu très complet de ce à quoi ressemblera l’iPhone 12. À noter, il ne s’agit pas d’une unité fonctionnelle mais d’une unité factice. Celle-ci nous donne en tout cas une idée des différentes tailles qui devraient être proposées. Pas moins de trois, au total : 5,4 pouces (pour le modèle de base qui, selon certaines rumeurs, coûteraient 549$), 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela étant dit, puisque ces appareils ne sont que des unités factices et qu’ils ne fonctionnent donc pas, d’autres aspects restent toujours inconnus.

Voici une unité factice de cet iPhone 12 très attendu

Par exemple, il se murmure depuis quelque temps que certains modèles d’iPhone 12 pourraient embarquer un écran 120 Hz. Il y a aussi la question de la 5G et des améliorations au niveau du module caméra, comme l’intégration d’un système LiDAR. Et gardez aussi à l’esprit qu’avec une unité factice, il est impossible de savoir s’il s’agit du design final ou non. Autrement dit, aussi complète et précise puisse être cette vidéo, elle est à prendre avec des pincettes. Peut-être l’iPhone 12 ne ressemblera-t-il pas à cela mais peut-être sera-t-il justement comme ceci. Malgré plusieurs rumeurs voulant que l’annonce de l’appareil soit reportée à octobre ou novembre, certains analystes restent convaincus que la présentation pourrait toujours avoir lieu en septembre prochain. À suivre !